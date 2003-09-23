يك فلسطيني به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت رسيد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه الجزيره ، نظاميان صهيونيست امروزدهها دستگاه تانك و تجهيزات زرهي به شهرو اردوگاه جنين دركرانه باختري گسيل كرده ومواضع و استحكامات خود را در اين شهر تقويت كردند.

اشغالگران بسياري ازمنازل، تاسيسات عمومي اين منطقه را اشغال و آن را به مقرهاي نظامي خود تبديل كرده اند.

خبرنگارالجزيره درادامه گزارش خودازتداوم درگيري ميان نظاميان اشغالگر قدس با رزمندگان فلسطيني خبر داد.

اين درگيريها از ساعات اوليه بامداد امروزميان مبارزان گردانهاي شهداي الاقصي شاخه نظامي فتح با نظاميان صهيونيست همچنان ادامه دارد و رزمندگان فلسطيني همچنان با مقاومت در برابر نظاميان صهيونيست براي بيرون راندن اشغالگران تلاش مي كنند.

تاكنون گزارشي از تلفات احتمالي اين درگيري ها مخابره نشده است.

اين گزارش حاكيست ، نظاميان صهيونيست با سلاحهاي سنگين مناطق مختلف جنين را زير آتش گرفته اند.

صهيونيستها از ابتداي ماه جاري ميلادي بارها به شهر و اردوگاه جنين با بهانه هاي مختلف حمله و آن را به اشغال خود در آورده اند.

خبر ديگر از شهادت يك فلسطيني به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست حكايت دارد. مقامات رژيم اسراييل امروز اعلام كردند ، اين فلسطيني مسلح را بامداد امروز در مناطق اشغالي 1948 به ضرب گلوله كشته اند.