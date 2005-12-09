سهامداران عمده در عرضه سهام خود دست نگه دارند

اين عضو هيات مديره يك شركت سرمايه گذاري عامل اصلي رونق بازار سرمايه را كاهش ريسكهاي سيستماتيك وغير سيستماتيك دربازارذكركرد وگفت:هنگامي كه ريسكهاي سيستماتيك وغيرسيستماتيك در بازاركاهش پيدامي كند تقاضا براي خريد سهام بيشترمي شود.

اين كارشناس بازارسرمايه به عرضه هاي سنگين وبي منطق اشخاص حقوقي در بازار بورس اشاره كرد وگفت:عرضه هاي سنگين وبي منطق سهامداران حقوقي تا كنون نتوانسته است جلوي تقاضاهاي مردم بگيرد.

وي يكي از عومل موثر در بي ثباتي بازار بورس راعرضه هاي بي منطق وسنگين صاحبان سهم هاي عمده در بازار عنوان كرد وگفت :بايد دراين خصوص يك تصميم عاجل گرفته شود به اين ترتيب كه صاحبان سهم هاي عمده مانند پارسيان وسايپا بدون اعلام عمومي سهام عرضه نكنند وبرنامه عرضه سهامشان رابه مردم اطلاع دهند به اين علت كه هرگونه عرضه بي منطق سهم ممكن است رغبت واشتياق مردم را از بين برد.

وي شفافيت سازي دربازاررا تنها عامل جهت تنظيم وتثبيت بازاربورس عنوان كردوگفت:در حال حاضر دربازار شفافيت سازي صورت نمي گيرد ،به عنوان مثال 40 روز قبل رييس بورس اوراق بهادار به بازاراطلاع داد سيمان ازاول دي ماه وارد بورس فلزات مي شود اين مصوبه هنوز تصويب نشده مردم را براي خريد سهام به شك انداخته است،بنابراين دراين خصوص بايد شفافيت سازي صورت بگيرد.

وي درادامه به لايحه قانون بازارسرمايه اشاره كردوگفت:بايد درلايحه قانون بازار سرمايه آيين نامه هايي نوشته شود تا حقوق سهامداران جز رعايت شود.

اين كارشناس بازار سرمايه گفت :جهت شفافيت سازي در بازارسرمايه بايد مسائل بورس خارج از بورس توسط شوراي اقتصاد حل شود.

وي حضوربازارگردانها را در بازار باعث منفي شدن شاخص ذكركردوگفت :مفهوم بازار گردان در ايران با مفهوم بين المللي آن متفاوت است،بازارگردان بايد غيرازصاحب سهم عمده باشد.