شهردار تهران : دانش آموزان در ساماندهي شهر به شهرداري كمك كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد كه صبح امروز همزمان با بازگشايي مدارس دردبيرستان فروغ شهادت حضور يافته بود ، با بيان اينكه جوانان بخش عمده اي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، افزود : بزرگترين فعاليت ها و بالاترين پيروزي ها در كشور توسط جوانان رقم زده مي شود .

وي اظهار داشت : امروز كشور به فعاليت شما دانش آموزان و جوانان نيازمند است و چشم تمامي مردم آزاده دنيا به دنبال شما جوانان ايراني است .

احمدي نژاد گفت : تلاش مي كنم تا به عنوان شهردار تهران آنچه را كه شايسته مردم و جمهوري اسلامي است ، انجام دهم و در اين راه دست ياري خود را به سوي شما دانش آموزان دراز مي كنم .

وي ادامه داد : تجربه نشان داده است كه فكر و نيروي جوان توانسته بسياري از مشكلات را حل كند و حضور جوانان در هر عرصه اي براي هر كشور و جامعه اي مفيد بوده است .

شهردار تهران گفت : خوشبختانه فكر و انديشه جوانان امروز به قدري پيشرفت كرده است كه همواره در بسياري موارد كار ساز بوده است به نحوي كه حتي مي توان از پيشنهادات و نظرات آنها براي بهبود مديريت شهري نيز بهره برد .

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد : معلمان شما جوانان ، انسانهاي عاشقي هستند كه همانند شمع براي پيشرفت و سعادت شما در آينده مي سوزند و شما جوانان هستيد كه بايد قدر كشورتان ، معلمان دلسوز و اولياء فرهيخته خود را بدانيد .

وي خطاب به جوانان دانش آموز گفت : شما جوانان سرمايه هاي كشور محسوب مي شويد و بايد قدر خود را بدانيد و با حفظ سرزندگي و اميدواري اهداف بلند را نشانه بگيريد .