سوئد در طرح هاي هسته اي ايران مشاركت كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در ديدار سعيد جليلي معاون اروپا و آمريكا وزارت امور خارجه كشورمان با هانس دالگرن قائم مقام وزارت امور خارجه سوئد كه در حاشيه ششمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي در استكهلم برگزار شد، معاون وزيرخارجه ايران بر انجام مذاكرات سياسي دوجانبه ميان دو كشور به عنوان چارچوبي براي درك صحيح از واقعيت ها و شناخت ديدگاه هاي يكديگر تاكيد كرد.

جليلي با اشاره به اقدامات اعتمادساز و داوطلبانه كشورمان در فعاليت هاي هسته اي، همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي را رو به رشد توصيف كرد.

وي با توجه به تصويب آئين نامه اجرائي نحوه مشاركت شركت هاي خارجي در طرحهاي غني سازي توسط هيات دولت ايران، خواستار مشاركت شركتهاي خارجي در اين طرح ها به عنوان يك اقدام اعتماد ساز شد.

قائم مقام وزارت امور خارجه سوئد نيز در اين ديدار با اشاره به مذاكرات سودمند قبلي طرفين در ماه گذشته در تهران اظهار نمود: جامعه جهاني از هر اقدام اعتمادساز توسط ايران در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي استقبال مي نمايد و پايبندي كامل به مفاد NPT اقدامي مفيد و اعتماد ساز خواهد بود.

وي در پايان اظهار اميدواري نمود كه مذاكرات سياسي ميان مقامات دو كشور تداوم يابد.