نگارش فيلمنامه "كينه دو" به پايان رسيد

نمايي از فيلم "كينه"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين فيلم كه دنباله‌اي بر فيلم هراسناك "كينه" محصول سال 2004 به شمار مي‌رود از حضور سارا ميشل گلار در نقش محوري سود مي‌جويد.



استفان ساسكو، فيلمنامه‌نويس "كينه دو"، درباره ساخت اين فيلم گفت: "ما سعي مي‌كنيم تمامي عناصر موجود در فيلم نخست را براي فيلم دوم حفظ كنيم و در حال حاضر تمامي تمركزمان روي اين فيلم است. "كينه دو" را مي‌توان فصل دومي از يك داستان دانست. بي‌ترديد اين فيلم چيزي بيشتر از يك دنباله براي يك فيلم پرفروش خواهد بود."



تاكاشي شيميزو، كارگردان قسمت نخست اين اثر، براي ساخت فيلم "كينه دو" نيز پشت دوربين فيلمبرداري قرار مي‌گيرد. فيلمبرداري اين پروژه سينمايي از روز بيستم ژانويه آغاز مي‌شود و فيلم به احتمال بسيار اكتبر آينده به نمايش عمومي درمي‌آيد.



فروش 40 ميليون دلاري اين فيلم هراسناك در نخستين هفته اكران كافي بود تا تهيه‌كننده‌ها را به تصميم براي ساخت قسمت دوم فراخواند. موفقيت فيلم زماني نمود بيشتري يافت كه تهيه‌كننده‌ها اعلام كردند فيلم "كينه" را تنها با بودجه ده ميليون دلارجلو دوربين بردند.

فيلم "كينه" داستان مردي را روايت مي‌كند كه از سوي يك شركت ژاپني استخدام مي‌شود تا روي پروژه‌هاي مالي اين شركت كار كند. همين امر باعث مي‌شود او همسر و مادرش را به همراه خود به توكيو بياورد. آنها در خانه‌اي ساكن مي‌شوند و پس از مدتي درمي‌يابند در اين خانه تنها نيستند.