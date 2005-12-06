ورود شون كانري به دنياي انيميشن

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، هنرپيشه سابق مجموعه فيلمهاي "جيمز باند" موافقت خود را براي همكاري در انيميشن كوتاه "آقاي بيلي دامپزشك" اعلام كرد.
اين اثر شاهد نخستين همكاري كانري در زمينه آثار انيميشن است و او صدايش را به كاراكتري وام ميدهد كه به عنوان دامپزشك در يكي از روستاهاي اسكاتلند فعاليت ميكند.
از ديگر هنرپيشگاني كه صداي شخصيتهاي كارتوني اين فيلم را دوبله ميكنند ميتوان به آلن كامينگ و ريچارد بريرز كمدين اسكاتلندي اشاره كرد.
شون كانري در سالهاي اخير با وسواس بيشتري نقشهايش را انتخاب ميكند. او در سال 2003 در فيلم "ليگ شريفزادگان فوقالعاده" به نقشآفريني پرداخت.
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