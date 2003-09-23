۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۸

بهنام ابوالقاسم پور در گفت و گو با خبرنگار "مهر":

من و بهروز از شرايط ايده ال بدني به دور هستيم

دو بازيكن فصل قبل پرسپوليس هنوز نتوانسته اند در تركيب اصلي پاس جاي ثابتي براي خود پيدا كنند ،آنها مشكل اصلي شان را دور بودن از شرايط ايده ال بدني عنوان مي كنند.

بهنام ابوالقاسم پور در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : من و بهروز رهبري فرد ديرتر از ساير نفرات تمرينات مان را با پاس شروع كرديم و به همين خاطر از نظر بدني هنوز به شرايط ايده ال نرسيده ايم . با اين حال در تلاش هستيم تا با تمرينات بيشتر هر چه سريعتر خود را به ساير نفرات پاس برسانيم و در تركيب اصلي اين تيم قرار بگيريم.

مهاجم فصل قبل پرسپوليس در ادامه صحبت هايش به نتايج پاس در چهار بازي گذشته اين تيم اشاره كرد و گفت : ما در دو بازي اول نتوانستيم به نتايج دلخواه دست پيدا كنيم اما در دو بازي آخر به شرايط ايده ال نزديك شديم و توانستيم به دوپيروزي پي در پي برسيم .

وي ادامه داد: با تمريناتي كه مربيان تيم در نظر گرفته اند روند پيروزي ها را ادامه خواهيم داد تا در بازي هاي آينده بتوانيم با كسب تمامي امتيازات ، خود را به صدر جدول رده بندي برسانيم.

ابوالقاسم پوردرپايان صحبت هايش به توبيخ كتبي فدراسيون فوتبال اشاره كرد و گفت : به هر حال اين راي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال است و بايد پذيرفت ، با اين حال من گذشته هارافراموش كرده ام و هدفم اين است كه با قرارگرفتن درتركيب اصلي پاس وارائه بازي هاي قابل قبول خيلي چيزها را ثابت كنم.

