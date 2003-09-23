من و بهروز از شرايط ايده ال بدني به دور هستيم

بهنام ابوالقاسم پور در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : من و بهروز رهبري فرد ديرتر از ساير نفرات تمرينات مان را با پاس شروع كرديم و به همين خاطر از نظر بدني هنوز به شرايط ايده ال نرسيده ايم . با اين حال در تلاش هستيم تا با تمرينات بيشتر هر چه سريعتر خود را به ساير نفرات پاس برسانيم و در تركيب اصلي اين تيم قرار بگيريم.

مهاجم فصل قبل پرسپوليس در ادامه صحبت هايش به نتايج پاس در چهار بازي گذشته اين تيم اشاره كرد و گفت : ما در دو بازي اول نتوانستيم به نتايج دلخواه دست پيدا كنيم اما در دو بازي آخر به شرايط ايده ال نزديك شديم و توانستيم به دوپيروزي پي در پي برسيم .

وي ادامه داد: با تمريناتي كه مربيان تيم در نظر گرفته اند روند پيروزي ها را ادامه خواهيم داد تا در بازي هاي آينده بتوانيم با كسب تمامي امتيازات ، خود را به صدر جدول رده بندي برسانيم.

ابوالقاسم پوردرپايان صحبت هايش به توبيخ كتبي فدراسيون فوتبال اشاره كرد و گفت : به هر حال اين راي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال است و بايد پذيرفت ، با اين حال من گذشته هارافراموش كرده ام و هدفم اين است كه با قرارگرفتن درتركيب اصلي پاس وارائه بازي هاي قابل قبول خيلي چيزها را ثابت كنم.