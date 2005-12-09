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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در گفتگو با "مهر" خبر داد:

ارتقا دانشگاه آزاد زنجان به واحد دانشگاهي جامع // تاسيس مركز تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد زنجان

ارتقا دانشگاه آزاد زنجان به واحد دانشگاهي جامع // تاسيس مركز تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد زنجان

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان از ارتقا اين واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي جامع خبر داد و گفت : با ارتقا واحد زنجان و تاسيس مركز تحصيلات تكميلي در اين واحد دانشگاهي رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف تحصيلي اين مركز دانشگاهي توسعه مي يابد.

دكتر "عليرضا منادي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با اشاره به افزايش امتياز دانشگاه آزاد واحد زنجان به واحد دانشگاهي جامع گفت: تلاش ها و ييگيري هاي لازم جهت راه اندازي شهرك و پارك علم و فناوري در سطح استان هاي شمال غرب كشور با مركزيت زنجان صورت گرفته است و در آينده نزديك شاهد تحقق اين مساله خواهيم بود.

وي تصريح كرد: با تحقق اين امر تحولي شگرف به ‌لحاظ علمي، آموزشي و پژوهشي در اين استان ايجاد خواهد شد.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان از اعطاي جايزه ملي كيفيت ايران براي اولين بار به اين واحد دانشگاهي خبر داد و افزود: اين جايزه بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد به ‌برترين سازمان هاي ايراني حايز شرايط در بخش‌ هاي مختلف توليدي و خدماتي كه در زمينه ارتقا كيفيت و درآمد فعاليت چشمگيري داشته‌اند، اعطا مي‌ شود.

دكتر "منادي" با اشاره به تاسيس مركز تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان گفت: با ايجاد اين مركز شش رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و رشته‌ هاي جديد مقطع دكترا با همكاري واحد علوم و تحقيقات راه‌ اندازي مي‌شود.

کد مطلب 262324

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