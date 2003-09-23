تازه ترين حملات عليه نظاميان آمريكايي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، يك ستون زرهي نظاميان آمريكايي امروز در منطقه ابوغريب واقع درغرب بغداد مورد حمله موشكي مهاجمان مسلح قرارگرفت.

اين در حالي است كه چندي پيش درحمله به مواضع نظاميان آمريكايي در اين منطقه دو نظامي آمريكايي كشته و 13 نفرديگر مجروح شدند.

درهمين حال مهاجمان ناشناس با استفاده از گلوله هاي خمپاره نظاميان آمريكايي را درمنطقه قلعه شهرسامرا مورد هدف قرار دادند. هنوز از ميزان تلفات اين حملات خبري منتشرنشده است.

