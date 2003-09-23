مهم اين است كه تيم ملي نتيجه بگيرد

سيد مهدي رحمتي دروازبان ملي پوش تيم فجرسپاسي شيراز كه همراه ساير اعضاي تيم ملي بامداد امروز راهي اردن شد ، پيش از پرواز به خبرنگار "مهر" گفت : در حال حاضر ابراهيم ميرزاپور سنگربان اصلي است و به احتمال قريب به يقين پيراهن شماره يك تيم ملي را در بازي روز جمعه بر تن خواهد كرد ولي آنچه اهميت دارد ، موفقيت تيم ملي است . حال اين موفقيت چه با حضور ابراهيم يا من يا حتي رحمان احمدي حاصل شود . از بابت نيمكت نشيني در تيم ملي هم گله اي ندارم چون جوان هستم و بايد بيشتر كار و تلاش بكنم و مطمئن هستم كه هر وقت به شرايط كاملا ايده آل برسم ، مربيان تيم ملي از من هم استفاده خواهند كرد .

رحمتي در مورد بازي روز جمعه و غيبت علي دائي گفت : در اينكه علي دائي كاپيتان و موثرترين بازيكن تيم ملي است ، هيچ شكي نيست ولي قرار نيست كه با غيبت او مقابل اردن هم به مشكل بخوريم . تيم ملي بازيكنان و مهاجمان خوبي دارد كه براحتي مي تواند از پس تيم درجه دومي چون اردن برآيد . فقط كافي است كه مراقب باشيم تا همانند بازي رفت غافلگير نشويم چون در آن صورت تيم اردن در حضور تماشاگران خودي روحيه مي گيرد و كار براي ما دشوار مي شود .