مراسم عبادي روز ميلاد مسيح لغو شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كليساهاي پروتستان در ازاي لغو مراسم عبادي روز ميلاد منجي ديني خود به برگزاري چندين مراسم عبادي در طول كريسمس مي پردازند.

براساس گزارش هرالد ليدر، "كالي ويلكينسون"، سخنگوي جامعه كليساي "ويلو كريك" كه بزرگترين كليساي پروتستان شيكاگو محسوب مي شود: اين امر تنها به دليل وجود مشغله بسيار در زندگي خانوادگي بسياري از روحاناون و كاركنان كليسا صورت گرفته است.

از سوي ديگر برخي از پروتستانهايي كه براي برگزاري مراسم عبادي روزهاي يكشنبه اهميت بسياري قائل هستند، اعتقاد دارند مراسم عبادي تنها در روزهاي يكشنبه در طول ايام كريسمس برگزار مي شود.

"رابرت جانسون"، استاد الهيات دانشكده علوم ديني پاسادنا، كاليفرنيا نسبت به اين خبر ابراز تأسف كرد و گفت: امري كه اكنون در حال وقوع بوده، تعريف دوباره كريسمس به عنوان يك جشن خانوادگي است تا زماني براي گردهمايي مؤمنان مسيحي براي جشن گرفتن ميلاد منجي خود.

وي افزود: اين امر نشان ي دهد كه ما امري بيش از يك مراسم ديني مسيحي را از دست خواهيم داد، اين اقدام قلب دين مسيحيت را از اين دين جدا مي كند.