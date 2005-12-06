سفير سوريه در تهران با معاون اول رئيس جمهوري ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معاون اول رئيس جمهور در اين ديدار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را در تحكيم و گسترش روابط با كشورهاي مسلمان به ويژه سوريه دانست و بر ارتقاء مناسبات تهران - دمشق در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تاكيد كرد.

داوودي تبادل مقامات عالي رتبه دو كشور، تقويت كميسيون مشترك اقتصادي و اجرايي شدن توافقات فيمابين را در تحكيم مناسب است، موثر ارزيابي كرد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين ديدگاهها و مواضع دو كشور را در بسياري از مسائل مهم منطقه اي و بين المللي نزديك به هم دانست و از سوريه به عنوان كشوري كه در خط مقدم مقابله با صهيونيسم ايستادگي و مقاومت مي كند، ياد كرد.

دكتر داوودي با اعلام حمايت جمهوري اسلامي ايران از سوريه در برابر فشارهاي خارجي، هرگونه دخالت قدرتها در امور داخلي كشورهاي مسلمان از جمله سوريه را به بهانه هاي مختلف، محكوم كرد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين اظهار اميدواري كرد حقانيت سوريه در پرونده مهليز هرچه زودتر اثبات و مكر و حيله كشورهاي سلطه گر آشكار گردد.

سفير سوريه در تهران نيز با اشاره به روابط ديرينه دو كشور، بر عزم مسوولين كشورش براي گسترش و تعميق مناسبات با جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

وي با اشاره به حساسيت منطقه، گسترش مناسبات فيمابين را به نفع دو كشور، منطقه و جهان اسلام دانست و مواضع كشورمان در قبال مسائل منطقه اي را مثبت ارزيابي كرد.