عقب ماندگيها درمجموعه شهرداري مشهود است // شهرداري متولي وضعيت آلودگي هواي تهران نيست // كمك هاي مالي دولت به مترو كاهش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكترمحمد باقر قاليباف در اولين مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني با خبرنگاران در محل سالن كنفرانس شهرداري تهران ، از تهيه طرح جامع و تفضيلي شهر تهران خبر داد و افزود: اميدواريم بتوانيم برنامه هاي سال 85 را منطبق با طرح جامع و تفضيلي شهر تهران پيش ببريم.

وي باتاكيد بر اينكه بايد سه تحول عظيم در شهرداري صورت بگيرد ، گفت: اولين تحول در حوزه شهرداري است كه شامل تغيير در فرهنگ سازماني شهرداري ، ساختار شهرداري ، استفاده از تكنولوژي روز دنيا ، جذب نيروهاي متخصص و بالا بردن آموزش كاركنان است . يعني بايد رويكرد ويژه اي به درون سازمان شهرداري داشته باشيم .

شهردار تهران ، تحول در شهرتهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: در تاريخ گذشته شهرمان نتوانسته ايم يك طرح جامع و تفضيلي براي تهران داشته باشيم و عمدتا طرح هاي ما فردي بوده است كه در اين راستا يكي از اقدامت جدي تهيه طرح جامع و تفضيلي شهر تهران است كه البته در اين زمينه با وزارت مسكن و شهرسازي توافقهايي صورت گرفته و مشورتهايي انجام شده كه اميدواريم بتوانيم بر نامه سال 85 را منطبق با طرح تفضيلي پيش ببريم .

وي شهروند مداري در همه ابعاد گوناگون را اولويت ديگر دانست و تصريح كرد: بايد نگرش ها را به شهرداري از يك نهادي كه مردم آن را صرفا به عنوان يك نهاد خدماتي مي شناسند به سمت يك نهاد اجتماعي در همه ابعاد مختلف تغيير دهيم .

شهردار تهران تصريح كرد :به هر حال تهيه طرح جامع با مشورت هايي كه با وزير مسكن صورت گرفته در سطح 22 منطقه شهر تهران در حال مطالعه و بررسي است و بيشترين نگاهمان نيز در طرح جامع اين است كه شهر تهران را به درستي بازسازي كرده و بخصوص براي احياء بافت هاي فرسوده آن اقدام شود.

قاليباف باتاكيد بر اينكه پس از آمده شدن طرح تفضيلي نيز سياست ما مخالفت و ممانعت از بلند مرتبه سازي آن هم در شرايط خاص نيست ، اظهار داشت : بر اساس طرح تفضيلي جديد در برخي جاها بلند مرتبه سازي مانعي ندارد .

شهردار تهران با تاكيد بر اينكه يكي از اشكالات ، متكي بودن بخش قابل توجهي از درآمدهاي شهرداري به فروش تراكم است ، افزود : اين حق همه شهروندان است كه فروش تراكم ارزان تر باشد چرا كه ارزش افزوده يك شهر نمي تواند و نبايد در اختيار قشر خاص يا فرد خاصي باشد.

وي افزود : همچنين معتقديم اگر در يك منطقه طرحهاي عمراني انجام مي شود كه انجام آنها باعث پايين آمدن قيمت ساختمانها و زمينها و بناهاي منطقه مي شود، شهرداري بايد حتما خسارت شهروندان را در اين زمينه بپردازد.

قاليباف ادامه داد: به جرات مي توانم ادعا كنم امروز در شهرداري تهران امكان ندارد شهروندان شاهد اين باشد كه زمين پاركينگي خريداري شود و به جاي احداث پاركينگ تبديل به واحد مسكوني يا تجاري شود ، چراكه امروز يكي از مهمترين برنامه هاي شهرداري تهران حمايت و جلب مشاركت بخش خصوصي در زمينه پاركينگ سازي است.

در بحث زباله ها نيز در حال حاضر مشكل اصلي شهرداري اين است كه زباله هاي تهران در سه نوبت از سطح شهر جمع آوري مي شوند كه بخشي از اين مشكل به كمبود امكانات ما باز مي گردد و بخش ديگر نيز به عدم رعايت خود شهروندان كه با اقداماتي كه در اين زمينه در دست اجراداريم تلاش مي كنيم اين وضعيت را نيز بهبود ببخشيم .

شهردار تهران با بيان اينكه سال گذشته حداقل 4 نوبت هواي تهران در وضعيت هشدار و اضطرار قرار گرفت و اين نكته جديدي نيست كه پس از آمدن بنده به اين سمت ، هواي تهران در اين وضعيت قرار گرفته باشد ، اظهار داشت : اينكه بخواهيم شهرداري تهران را متولي رسيدگي به آلودگي هواي تهران بدانيم دور از انصاف است چرا كه شهرداري در بحث آلودگي هوا هيچ اختيار و قدرت تصميم گيري ندارد .

وي به خروج خودروهاي فرسوده اشاره كرد و گفت: آيا شهرداري مي تواند جلوي ورود روزانه 1250دستگاه خودرو به تهران را بگيرد و يا اختيار قانوني پيگيري طرح خروج خودروهاي فرسوده را دارد كه صرفا در حد يك طرح باقي مانده است.

قاليباف ادامه داد : شهرداري در هيچ يك از اين امور مسئوليتي ندارد و نمي تواند و نبايد مسئوليت وضعيت آلودگي هواي تهران را به گردن شهرداري انداخت بلكه بايد متوليان در اين زمينه چاره انديشي كنند.

وي در مورد عدم تغيير و تحول جدي در سطح شهر بعد از انتصاب در مديريت شهرداري تهران ، گفت: بنده اين مساله را قبول دارم و دليل آن نيز اين بود كه ترجيح دادم در اين مدت آشنايي و تسلط بيشتري بر امور شهر تهران پيدا كنم تا بتوانم با آگاهي و شناخت از مشكلات براي بهبود وضعيت تلاش كنم .

قاليباف در مورد اجرايي نشدن مصوبه شوراي شهر مبني بر مناسب سازي اماكن عمومي و خيابانها براي تردد معلولان و جانبازان ، با تاكيد بر اينكه اين كار با قوت در شهرداري تهران پيش مي رود ، تصريح كرد: چندي پيش در بازديدي كه از بوستان گفتگو داشتم ، به يقين مي توانم اطمينان دهم كه تمام پارك براي ترددمعلولان و جانبازان مناسب سازي شده است اما اينكه توقع داشته باشيم تمام اين كمبودها و عقب افتادگي ها در كوتاه مدت جبران شود ، چندان منطقي نبوده و به گذشت زمان نياز دارد.

كاهش كمك هاي مالي دولت به مترو نسبت به سال گذشته

شهردار تهران در بخش ديگري از مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران به موضوع مترو پرداخت و گفت : مبلغي كه امروز مترو از بابت حمل و نقل عمومي دريافت مي كند به هيچ وجه پاسخگوي هزينه هايش نيست.

وي افزود: از ابتداي سال تاكنون تصميم گرفته شد كه حدود 5 ميليارد تومان از سوي دولت بهاين بخش بودجهتخصيص يابد كه اين رقمنسبت به سال گذشته كه حدود 7 ميليارد تومان بود ، كاهش يافته است در حاليكه مبلغ پيشنهاد ما به دولت براي كمك در اين بخش حدود 10 ميليارد تومان بوده است كه طبيعتا اين وضع مترو را دچارمشكل خواهد كرد.

شهرداري وام ازدواج را همچون گذشته پرداخت مي كند

قالباف باتاكيد بر اينكه پرداخت وام ازدواج در شهرداري تهران متوقف نشده بطوريكه حتي در روزهايي كه از نظر شرايط مالي در وضعيت مناسبي نبوديم روزانه به 250 نفر وام ازدواج پرداخت مي شد ، از اين پس نيز براي افرادي كه كارت دعوتبراي گرفتن وامشان ارسال شده در اولويت هستندو مي توانند بدونمشكل البته با كمي تاخير وام خودرادريافت كنند .

وي در خصوص سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه شهرداري تهران به صندوق انصار المجاهدين در ازاي پرداخت اين وام ، مبلغ قابل توجهي به صندوق پرداختكرده ، گفت : البته ما در ابتدا فرك نمي كرديم كهچنين باشد اما وقتي تحقيق كرديم متوجه شديم كه بله رقمي در حدود 4 ميليارد تومان به صندوق پرداختشده است.

پيش فروش مجتمع هاي آپارتماني مسكوني بدون پيش سند ممنوع

قاليباف در مورد پيش فروش غير قانوني برخي از مجتمع هاي آپارتماني بدون هيچ گونه سندي توسط افراد سودجو ، اظهار داشت : چند سالي است كه مشاهده شده افرادي مي آمدند و مجتمع هاي آپارتماني را ازطريق آگهي در مطبوعات پيش فروش مي كردندو چون اين آپارتمان ها پيش سند نداشت متاسفانه اين احتمال وجود داشتكه يك آپارتمان به چند نفر پيش فروش شود كه منونه آن مجتمع اركيده در منطقه 20 است ، بنابر اين براي ساماندهي به اين وضعيت خوشبختانه طي جلساتي كه اخيرا با قوه قضاييه داشتيم ،به اين توافق رسيديم كه پروانه هايي كه صادر مي شود حتما پيش سند هم داشته باشد و تمام بنگاههاي معاملات ملكي كه كار خريدو فروش ملك راانجام مي دهند موظف شوند كه حتما با برگهپيش سند اين معاملات را انجام دهند كه پيگيري اين برنامه با جديت ادامه دارد .

شهردار تهران معضل حاشيه نشيني را زاييده آسيب هاي اجتماعي ديگري همچون ، فقر ، بيكاري ، مهاجرت دانست و تاكيدكرد : به نظر مي رسد كه شهرداري دربحث آسيب هاي اجتماعي همچون كودكان كارو خياباني و كارتن خوابها بايد بيشتر فعال شود بخصوص با توجه به نزديك شدن به فصل زمستان و مطرح شدن مجدد مشكل كارتن خوابها ، با تلاش هايي كه در بخش آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران صورت دادهايم در حال حاضر توانسته ايم ظرفيتي را ايجادكنيم كه قابل قياس با گذشته نيست و اميدواريمبا اين وضع در زمستان امسال شاهدمعضل و مشكل كارتن خوابها در سطح تهران نباشيم .

قاليباف به تعامل مثبت و سازنده با سازمان ميراث فرهنگيدر زمينه بازسازي و حفظ بافت تاريخي شهر تهران اشاره كردو افزود : خوشبختانه در اين زمينه نيز طرح هايي را در دست اجراداريم كه خيابان بهخيابان شهروندان تهراني هر 4 ماه يكبار شاهد يك اتفاق مثبت بوده و خيابان و كوچه ها فقط به محلي كه مردم براي رفع نيازهايشان بايد بهاجبار در آن تردد كنند، نباشد بلكه بتوانند از اين تردد لذت ببرند .

وي ادامه داد : در بحث منطقه " اودلاجان " نيز من به جرات مي توانم بگويم كه وجب به وجب اين منطقه را به دليل سابقه كاري كه در گذشته داشتم و همچنين طي بازديد هايي كه اخيرا انجام داده ام ، به خوبي مي شناسم اما بايد بگويم كه اين محله نه تنها ميراث فرهنگي خاصي نبوده كه قابل بازسازي باشد بلكه بلكه ساختمان هاي آن محل نيز به هيچ وجه قابل سكونت نيستند كه بخواهيم براي احياء بافت آن اقدام كنيم .

قاليباف تصريح كرد : در حال حاضر تعامل مثبت و سازنده اي ميان كارشناسان ميراث فرهنگي و شهرداري تهران در بحث تهيه طرح جامع و تفضيلي شهر تهران وجود دارد كه مطمئنا از نظرات آنها بهره خواهيم گرفت.



