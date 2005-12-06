اسكات ريتر : آمريكا تابستان گذشته براي حمله به ايران برنامه ريزي كرده بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، ريتر در گفتگو با اين شبكه العالم افزود كاخ سفيد آمريكا درماه اكتبرسال 2004 ضمن دادن راهكارهايي به پنتاگون، از مسئولان آن خواسته بود از ماه ژوئن سال 2005 خود را براي حمله هوايي به ايران آماده كنند.

اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه ريتر در گذشته نيز چنين ادعائي را مطرح ساخته بود.

وي همچنين دراين باره توضيح داد، اين به اين معني نيست كه آمريكا دقيقاً در اين تاريخ بايد برنامه حمله خود را به ايران اجرا مي كرد، بلكه اين تاريخ زمان آمادگي براي حمله بوده است

عضو كميسيون سابق بازرسي سلاحهاي كشتار جمعي عراق افزود : آمريكا با پيش بيني اينكه پرونده هسته اي ايران در ژوئن 2003 به شوراي امنيت خواهد رفت مقرر كرده بود در همين تاريخ "جان بولتون" عملاً كار خود را بعنوان نماينده آمريكا درسازمان ملل متحد آغازكند .