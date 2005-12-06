اصغر كتابچي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: پروازهاي فرودگاه مهرآباد طبق برنامه در حال انجام است.
وي به مسافران هواپيمايي توصيه كرد كه سر موقع براي انجام پرواز از فرودگاه مهرآباد به مقصد مورد نظر حاضر شوند.
مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور اعلام كرد: پروازهاي فرودگاه مهرآباد همچنان برقرار است.
اصغر كتابچي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت: پروازهاي فرودگاه مهرآباد طبق برنامه در حال انجام است.
وي به مسافران هواپيمايي توصيه كرد كه سر موقع براي انجام پرواز از فرودگاه مهرآباد به مقصد مورد نظر حاضر شوند.
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