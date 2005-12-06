ايران در سيد چهار رقابتهاي جام جهاني قرار گرفت / ايران با آمريكا همگروه نمي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" مراسم سيد بندي 32 تيم راه يافته به مسابقات جام جهاني آلمان عصر امروز سه شنبه در شهر لايپزيك آلمان برگزار شد و طي آن تيم كشورمان در سيد چهارم قرار گرفت.

براساس اين دسته بندي 32 تيم راه يافته به جام جهاني در سيدهاي زير قرار گرفتند:

سيد اول: آلمان (ميزبان)، برزيل (مدافع قهرماني)، ايتاليا، فرانسه، آرژانتين، اسپانيا، مكزيك، انگليس

سيد دوم: استراليا، آنگولا، غنا، ساحل عاج، توگو، تونس، اكوادور، پاراگوئه

سيد سوم: كرواسي، جمهوري چك، هلند، لهستان، پرتغال، سوئد، سوييس، اوكراين

سيد چهارم: ايران، ژاپن، عربستان سعودي، كره جنوبي، كاستاريكا، ترينيداد و توباگو، آمريكا

دراين سيد بندي تيم صربستان و مونته نگرو در هيچكدام از سيدهاي چهارگانه قرار نگرفته است.

مراسم قرعه كشي رقابتهاي جام جهاني 2006 جمعه شب با حضور 4000هزار نفر در شهر لايپزيك آلمان برگزار خواهد شد. در بين اين مهمانان 1650 خبرنگار، 500 نفر از مقامات و مسئولان فدراسيون بين المللي فوتبال ، مربيان 32 تيم شركت كننده و ... حضور خواهند داشت.

