فاروق الشرع از برخي تلاش ها براي بين المللي كردن تحقيق درباره ترور حريري انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، يك روزپس از آنكه سعد الحريري رئيس جناح پارلماني المستقبل لبنان خواستار تشكيل دادگاهي بين المللي براي محاكمه عاملان ترورپدرش رفيق حريري شد ، فاروق الشرع تاكيد كرد گروه هايي از داخل و خارج لبنان درصددند تا مسئله لبنان را بين المللي كنند.

وي پس ازديداربا حسني مبارك رئيس جمهوري مصر درجمع خبرنگاران گفت : سوريه خواهان آن است كه با لبنان بهترين روابط را برقرار كند همانطوري كه لبنان نيز خواهان برقراري چنين رابطه اي است.

وزير امورخارجه سوريه تصريح كرد با بين المللي كردن مسئله لبنان ازتحقيقات بين المللي ترور حريري با رياست دتليو مهليزسوء استفاده مي شود .

الشرع در ادامه تاكيد كرد سوريه نمي خواهد مسائل را بزرگ كند و همچنين تلاش دارد تا عاملان اين جنايت ( ترور حريري ) را شناسايي كند.

سعد الحريري روزگذشته ضمن آنكه خواستارتشكيل دادگاهي بين المللي شدگفت دادگاه لبنان به علت احتمال وجود متهمان غير لبناني نمي تواند وظيفه خود را به درستي انجام دهد.

وي خاطرنشان كرد هيچكس نبايد عقل و درك لبناني ها ، سوري ها و در كل تمامي عرب ها را خوار و حقير درنظربگيرد.

وزير امور خارجه سوريه در پاسخ به سوالي درمورد اعترافات هسام طاهر هسام شاهد سوري معروف به شاهد نقابدارگفت : بعضي افراد و نيروهاي سياسي از داخل لبنان در تلاشند تا سوري ها را براي ارائه شهادت هايي ضد دمشق تحت فشار قرار دهند. محققان سازمان ملل متحد روزگذشته در وين از پنج مقام سوري بازجويي كردند.

گفته مي شود رستم غزاله رئيس سابق اطلاعات نظامي ارتش سوريه درلبنان ، جامع جامع معاون وي ، محمد خلوف ، عبدالكريم عباس ، و سميح القشعمي پنج مسئول سوري هستند كه به اتهام دست داشتن در ترور رفيق حريري بازجويي مي شوند.