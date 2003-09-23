جوايز جشنواره سوني اعلام شد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " علاوه برتنديس و ديپلم افتخار 6 جايزه نقدي دربخش اصلي و 10 جايزه نقدي به عنوان جوايز ويژه هيات داوران اين جشنواره توسط روابط عمومي دومين جشنواره كارگردانان جوان فيلم كوتاه سوني بدين شرح اعلام شد :
(1) مبلغ 5 ميليون و 500 هزار تومان جازه بهترين فيلم ؛ (2) 4ميلون و پانصد هزار تومان جايزه بهترين كارگرداني ؛ (3) 4 ميليون تومان جايزه بهترين فيلمنامه ؛ (4) 4 ميليون تومان جايزه بهترين مستند ؛ (5) 2 ميليون تومان جايزه بهترين انيميشن ؛ (6) 4 ميليون تومان جايزه ويژه هيات داوران و 10 جايزه نقدي ويژه هريك به مبلغ 2 ميليون تومان كه از اين ميان سه جايزه به فيلم اول كارگردانان اختصاص پيدا مي كند .
گفتني ست فراخوان اين جشنواره به زودي در روزنامه هاي كثير الانتشار در دسترس علاقمندان قرار مي گيرد .
