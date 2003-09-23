برقراري امنيت در عراق مهم ترين مسئله جامعه بين المللي است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه ماهواره اي دويچه وله، پس از انتخاب دي هوپ شفر وزير امور خارجه هلند به عنوان دبير كل جديد پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو) جرج رابرتسون دبيركل سابق ناتو با ابراز خرسندي از انتخاب وي سمت جديد شفر را به وي تبريك گفت .

شفردربخشي از سخنان خود پس از انتصاب به عنوان دبير كل جديد ناتو با اشاره به اوضاع عراق خاطر نشان كرد : مسئله اي كه هم اينك از اهميت بيشتري درسطح مجامع بين المللي برخورداراست برقراري امنيت و ثبات درعراق است .

وي با اشاره به حادثه ديشب درشهرفلوجه در نزديكي بغداد كه منجر به كشته شدن سه نفرشد،اظهارداشت : پيش از اينكه بازسازي عراق جدي گرفته شده و به آن پرداخته شود مردم اين كشور به امنيت و آرامش نيازمندهستند.

شفر با ابراز تاسف از حادثه انفجار دفتر نمايندگي سازمان ملل دربغداد كه منجر به مرگ سرجيو ويرا دوملو نماينده ويژه اين سازمان شد ، تصريح كرد : اميدواريم ديگرهرگزشاهد چنين حوادثي نباشيم.