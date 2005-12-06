حضور 300 امدادگر در محل حادثه// انتقال تمامي اجساد به پزشكي قانوني

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس‌ سازمان‌ امداد و نجات‌ هلا‌ل‌ احمر در محل‌ حادثه‌ سقوط هواپيما اعلا‌م‌ كرد كه ‌300‌ امدادگر در كمتر از ‌15‌ دقيقه‌ پس‌ از سقوط هواپيما در محل‌ حادثه‌ حضور يافتند و به‌ كمك‌ مصدومان‌ شتافتند‌

دكتر شهرام‌ علمداري‌ گفت‌:‌ در عمليات‌ نجات‌ مصدومان‌ از ‌30‌ دستگاه‌ آمبولا‌نس، سه‌ فروند بالگرد و چهار قلا‌ده‌ سگ‌ استفاده‌ شده‌ است‌‌.‌ در جريان‌ عمليات‌ جستجو، چهار واحد 10‌ طبقه‌ اطراف‌ محل‌ حادثه‌ كاملا‌ بررسي‌ و مشخص‌ شد كه‌ 40 خانوار به‌ طور مستقيم‌ آسيب‌ ديده‌ اند‌.

علمداري‌ در ادامه افزود: براي‌ اسكان‌ آسيب‌ ديدگان‌ يك صد دستگاه‌ چادر جمعي‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و افراد در آن‌ مستقر شده‌ اند ضمن‌ آنكه‌ مدرسه‌ و مسجد شهرك‌ توحيد نيز به‌ اسكان‌ ساكنان‌ حادثه‌ ديده‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌‌.

يكي‌ از ساكنان‌ شهرك‌ توحيد نيز به‌ خبرنگار ما گفت‌‌ : هنگام‌ سقوط اين‌ هواپيما، برخي‌ از خودروهاي‌ پارك‌ شده‌ در محوطه‌ حادثه‌ دچار آتش‌ سوزي‌ شدند و افراد درون‌ آنها نيز جان‌ باختند كه‌ به‌ دليل‌ نبود نيروي‌ امدادي‌ در درون‌ شهرك‌ امكان‌ نجات‌ آنها ميسر نشد‌.

علمداري‌ اعلا‌م‌ كرد: اجساد تمامي قربانيان‌ اين‌ حادثه‌ دردناك‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ تهران‌ منتقل‌ شده‌ است‌‌.

برپايه اين گزارش، از هواپيماي‌ سي‌ ‌130‌ نظامي‌ نيروي‌ هوايي‌ فقط چند قطعه‌ باقي‌ مانده‌ است.‌‌ پليس‌ از ساكنان‌ حومه‌ شهرك‌ توحيد درخواست‌ كرده‌ است‌ مسير را براي‌ كمك‌ رساني‌ و پاكسازي‌ منطقه‌ باز بگذارند و از مراجعه‌ به‌ شهرك‌ جدا خودداري‌ كنند‌.