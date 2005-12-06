تسريع در رسيدگي به مصدومان حادثه، پاكسازي محيط و حفظ آرامش منطقه اولويت جدي استانداري است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دانشجو گفت: ستاد حوادث غير مترقبه استان با بسيج كليه امكانات و واحدهاي ذيربط به سرعت كار امدادرساني را آغاز نموده است.

استاندار تهران با تاكيد بر ضرورت تسريع در رسيدگي به مصدومان حادثه خاطرنشان كرد سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهشتي و ايران با آماده باش كامل امدادرساني و درمان مصدومان حادثه با سرعت پيگيري مي نمايند.

دكتر دانشجو كه به اتفاق معاون سياسي امنيتي استانداري تهران در محل حادثه حضور يافت بر هكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي ذيربط استان تاكيد كرد.

وي افزود: تسريع در رسيدگي به مصدومان حادثه، پاكسازي محيط و حفظ آرامش منطقه مورد توجه جدي استانداري است.

به گزارش روابط عمومي استانداري تهران با توجه اطلاعات دريافتي از مسئولين استانداري مستقر در محل حادثه تا ساعت 30/17 كليه ساختمانهاي آسيب ديده تخليه شده و اسكان موقت ساكنين اين ساختمانها توسط هلال احمر استان در حال انجام مي باشد.

اين گزارش مي افزايد تعداد كشته هاي اين حادثه به 100 نفر رسيده و 24 نفر از مجروحين نيز در بيمارستان بستري شده اند و مابقي مجروحين نيز به صورت سرپايي درمان شده اند.

استانداري تهران از شهروندان عزيز تقاضا دارد بمنظور امكان رسيدگي بيشتر توسط نيروهاي ستاد حوادث غيرمترقبه استان از حضور و هجوم به طرف محل حادثه خودداري نمايند.