بحران عراق اقدامات صلح جويانه و امنيتي اين سازمان را با مشكل مواجه كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي، نشست مجمع عمومي سازمان ملل امروزدر نيويورك برگزار مي شود .

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل در اين راستا به آمريكا نسبت به سياست اين كشور دراستفاده از نيروهاي نظامي براي حمله به كشورهاي ديگرهشدار داد. وي افزود بحران عراق در تاريخ فعاليت سازمان ملل وضعيت خاصي را به وجود آورده و اقدامات امنيتي و صلج جويانه اين سازمان را با مشكلاتي مواجه ساخته است .

حمله آمريكا به عراق بدون تاييد و حمايت سازمان ملل درحال حاضرسبب شده آمريكا درروند بازسازي اين كشور با مشكلات عديده اي مواجه گردد.

تا ساعاتي ديگربوش در نشست مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني خواهد كرد. به گفته منابع مطلع، بوش تلاش مي كند دراين نشست حمايت جامعه بين الملل را در زمينه كمكهاي بين المللي به عراق جلب كند. برخي از كشورهاي حاضر در اين نشست، بوش را براي ايجاد بحران درعراق سرزنش كرده اند.

