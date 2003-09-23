كره شمالي قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را غير منصفانه خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي، روز جمعه آژانس بين المللي انرزي اتمي در قطعنامه اي از كره شمالي خواست، توليد سلاحهاي هسته اي خود را متوقف و با اين سازمان همكاري كند . همچنين سازمان ديده بان هسته اي سازمان ملل خواهان بازگشت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به كره شمالي شد كه اين امر با مخالفت پيونگ يانگ رو برو شده است.

خبرگزاري رسمي كره شمالي قطعنامه مذكور را بي ارزش و غير منصفانه خوانده است .گفتني است كره شمالي از پيمان ان پي تي خارج شده و بازرسان اين آزانس را اخراج كرده است .

