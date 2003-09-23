نتايج دادرسي هاتن اوايل نوامبر اعلام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه بي بي سي در ادامه دادرسي پرونده مرگ مشكوك دكتر "ديويد كلي" كارشناس تسليحاتي وزرات دفاع انگليس به قضاوت لرد هاتن ، امروز" جان اسكارلت" رييس كميته مشترك اطلاعات بار ديگر براي پاسخ به پاره اي سوالات دردادگاه حاضرمي شود.

اسكارلت اظهار داشته است در روندي كه به افشاي نام دكتر" كلي" به عنوان منبع اطلاعاتي بي بي سي ختم شد تحت هيچ فشار سياسي قرار نگرفته است .

گفته مي شود وي در مورد نقش دفتر نخست وزيري در دستكاري و تنظيم دوسيه صدام با سوالات دشواري مواجه خواهد شد." گوين ديويس" رييس شبكه بي بي سي ،" تام كلي" و "گودريك اسميت " سخنگويان رسمي دفتر نخست وزيري نيز امروز در دادگاه حاضر مي شوند .

لرد هاتن قاضي دادگاه اعلام كرده است پس از پايان دادرسي، نتيجه بررسي ها و قضاوت خود را اوايل نوامبر اعلام خواهد كرد.