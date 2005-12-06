بازماندگان قربانيان به پزشكي قانوني مراجعه كنند

دكتر محمد حسن عابدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : با توجه به اينكه تعداد بسياري از اجساد فاقد مشخصه بارز براي شناسايي هستند و هويت آنان قابل تشخيص نيست بنابراين بازماندگان مي بايست از فردا به مركز علمي تحقيقي سازمان پزشكي قانوني كشور واقع در جاده قديم قم ، ابتداي كهريزك مراجعه كنند .

وي افزود : بازماندگان اطلاعاتي از قبيل مشخصات پوشش قبل از پرواز بستگان خود را در اختيار پزشكي قانوني قرار دهند تا امكان شناسايي و تشخيص هويت اين افراد صورت بوجود آيد .

عابدي در خصوص نحوه شناسايي افرادي كه از طريق سوانح هوايي جان خود را از دست مي دهند گفت : شناسايي و تشخيص هويت اين افراد در ابتدا از طريق معاينات باليني و سپس از طريق اطلاعات وابستگان انجام مي شود .