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۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۲۰:۰۱

معاون تشخيص آزمايشگاهي پزشكي قانوني كشور در گفتگو با "مهر ":

بازماندگان قربانيان به پزشكي قانوني مراجعه كنند

معاون تشخيص آزمايشگاهي پزشكي قانوني كشور گفت: بازماندگان قربانيان حادثه سقوط هواپيما براي شناسايي و تشخيص هويت اجساد به پزشكي قانوني مراجعه كنند .

دكتر محمد حسن عابدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : با توجه به اينكه تعداد بسياري از اجساد فاقد مشخصه بارز براي شناسايي هستند و هويت آنان قابل تشخيص نيست بنابراين بازماندگان مي بايست از فردا به مركز علمي تحقيقي سازمان پزشكي قانوني كشور واقع در جاده قديم قم ، ابتداي كهريزك مراجعه كنند .

وي افزود : بازماندگان اطلاعاتي از قبيل مشخصات پوشش قبل از پرواز بستگان خود را در اختيار پزشكي قانوني قرار دهند تا امكان شناسايي و تشخيص هويت اين افراد صورت بوجود آيد .

عابدي در خصوص نحوه شناسايي افرادي كه از طريق سوانح هوايي جان خود را از دست مي دهند گفت : شناسايي و تشخيص هويت اين افراد در ابتدا از طريق معاينات باليني و سپس از طريق اطلاعات وابستگان انجام مي شود .

 

کد مطلب 262508

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