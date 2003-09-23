وزيران خارجه عرب بر پايان اشغال عراق تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر،احمد ماهروزيرامورخارجه مصر درگفتگو با خبرنگار شبكه الجزيره گفت: درنشست وزيران امورخارجه عرب هيچ بحثي درباره شناسايي شوراي حكومت انتقالي عراق مطرح نشد.

ماهر برضرورت تحرك بخشيدن به فعاليت ها و اقدامات در راستاي تشكيل يك حكومت ملي داراي اقتداردرعراق تاكيد كرد.

وي گفت: وزيران امورخارجه عرب در نشست دوهفته گذشته درقاهره براين مساله اجماع نظرداشتند كه نماينده عراق را به عنوان عضو موقت بپذيرند تا زمينه تشكيل يك دولت ملي و داراي حاكميت و مشروعيت فراهم شود.

ماهرافزود: موضع ما تغيير نكرده است اما تمايل و رغبت فراواني درميان وزيران امورخارجه عرب در مورد لزوم گام برداشتن به سوي تشكيل يك دولت مستقل مردمي در عراق وجود داد و ما تمام تلاش خود را در اين راه به كار خواهيم گرفت .

مروان المعشر وزير امورخارجه اردن نيز تصريح كرد: در نشست وزيران امور خارجه عرب در مورد به رسميت شناخته شدن شوراي حكومت انتقالي موضع جديدي اتخاذ نشد.

وي گفت: ما مي خواهيم به مردم عراق كمك كنيم تا هرچه زودتر با تشكيل يك دولت مردمي و قانوني و برخوردار ازمشروعيت بين المللي از اشغالگري آزاد شوند.

وي برگزاري انتخابات آزاد و تدوين قانون اساسي را گام مهمي به سوي تشكيل دولت مردمي و قانوني درعراق عنوان كرد.

به گفته خبرنگار الجزيره هرچند مواضع وزيران امور خارجه عرب در مورد فلسطين تقريبا نزديك و يكپارچه بود اما اين مساله در مورد عراق تفاوت زيادي داشت.

گفتني است به دليل حضور احمد چلبي رييس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق در نشست وزيران امور خارجه عرب درنيويورك، وزير امورخارجه اردن به نشانه اعتراض جلسه را ترك كرد.

