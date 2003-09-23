۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۸

شهردار تهران :

شهرداري براي حل مشكلات مدارس استيجاري كمك مي كند

شهرداري گفت : شهرداري به لحاظ قانوني براي حل مشكلات مدارس استيجاري وظيفه اي ندارد اما به لحاظ بهبود مديريت شهري و همكاري با آموزش و پرورش در اين زمينه كمك مي كند .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد در حاشيه مراسم بازگشايي يكي از مدارس تهران د رجمع خبرنگاران افزود : جوانان سرمايه هاي كشور محسوب مي شوند و شهرداري در حد توان در خدمت مدارس خواهد بود و به شهرداران هر منطقه دستور داده است  كه در حد مطلوب نيازهاي مدارس را تعيين كند .

وي اظهار داشت : هماهنگي هايي  با آموزش و پرورش انجام شده است تا با يك اقدام قابل توجه مشكلات مربوط به مدارس استيجاري را حل كنيم . 

 احمدي نژاد با بيان اينكه مردم ايران هيچگاه بدنبال ايجاد تنش در داخل و خارج از مرزها نبوده اند ، گفت : مردم ايران عاطفي ترين مردم دنيا هستند و از تاريخ بعد از انقلاب هيچ گاه در بين مردم تنش و ناآرامي بروز نكرده است اما گاهي  بين گروهاي سياسي كساني نمي خواهند شرايط كشور را درك كنند و فقط به دنبال منافع شخصي خود هستند و مي خواهند فضاي كشور را متشنج كنند .

 شهردار تهران ادامه داد : شهرداري به سهم خود هيچ گاه خود را وارد چنين فضاهاي متشنج زايي نكرده است بلكه همواره  در جهت ايجاد آرامش عمومي جامعه تلاش كرده است .

وي تصريح كرد : مديريت شهرداري مديريت پيچيده اي است كه موفقيت آن مستلزم اتكا به دانش متخصصان آن جامعه است و اين موفقيت نيازمند سازماندهي و ارتباط رسمي و اداري با سازمانها و مشاورين است .

احمدي نژاد تاكيد كرد : شهرداري همواره  در جهت ايجاد زمينه هاي آرامش و امنيت مردم  تلاش مي كند و در اين راه از تمامي تواناييهاي خود استفاده مي كند .

