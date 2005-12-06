رئيس جمهور سوريه و پادشاه اردن به دولت و ملت ايران تسليت گفتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه ، بشار اسد با ارسال پيام تسليتي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران و خانواده هاي قربانيان سانحه سقوط هواپيماي سي -130 را در تهران كه درپي آن بيش از يكصد تن از هم وطنانمان جان به جان آفرين تسليم كردند ، تسليت گفت.

بشاراسد دراين پيام تسليت همچنين با تسليت به خانوده هاي قربانيان براي حادثه ديدگان شفاي عاجل طلب كرد.

همچنين خبرگزاري اردن به نقل ازيك منبع رسمي اعلام كرد پادشاه اردن با ارسال تلگراف تسليت به محمود احمدي نژاد ، حادثه سقوط هواپيماي سي -130 را كه منجر به كشته شدن بيش از يكصد تن از هموطنانمان شد ، تسليت گفت.

پادشاه اردن در اين تلگراف تسليت ، از طرف خود و ملت اردن با رئيس جمهوري و ملت ايران ابراز همدردي كرد و براي قربانيان اين حادثه طلب رحمت و مغفرت كرد.

امروزحدود ساعت 14 يك فروند هواپيماي سي -130 كه قصد حركت به سوي بندرعباس را داشت ، دقايقي پس از بلند شدن ازباند فرودگاه نقص فني پيدا كرد و در شهرك مسكوني توحيد در جنوب تهران سقوط كرد و در پي آن تمامي 94 سرنشين آن جان باختند.