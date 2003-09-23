۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۱۵

در حوزه هنري

بخشي ديگر از شاهنامه فردوسي بررسي مي شود

بيست و هفتمين جلسه شاهنامه شناسي شنبه 5 مهر ماه با حضور يوسفعلي مير شكاك توسط مركز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي حوزه هنري در اين برنامه كه به همت مركز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري برپا مي گردد، يوسفعلي مير شكاك بخشي ديگر از شاهنامه را مورد نقد وبررسي قرار مي دهد و نكات اخلاقي ، اجتماعي ، شعري و تاريخي را كه در سروده هاي اين شاعر بلند آوازه ايراني وجود دا رد با مخاطبان در ميان مي گذا رد .
علاقه مندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند ساعت 30/16 روز شنبه پنجم مهر ماه درسالن شماره 2 تالار انديشه حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان حافظ و سميه حضور يا بند . 
