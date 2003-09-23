بخشي ديگر از شاهنامه فردوسي بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي حوزه هنري در اين برنامه كه به همت مركز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري برپا مي گردد، يوسفعلي مير شكاك بخشي ديگر از شاهنامه را مورد نقد وبررسي قرار مي دهد و نكات اخلاقي ، اجتماعي ، شعري و تاريخي را كه در سروده هاي اين شاعر بلند آوازه ايراني وجود دا رد با مخاطبان در ميان مي گذا رد .

علاقه مندان جهت شركت در اين برنامه مي توانند ساعت 30/16 روز شنبه پنجم مهر ماه درسالن شماره 2 تالار انديشه حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان حافظ و سميه حضور يا بند .

کد مطلب 26257