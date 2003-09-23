3000 دانشجوي جديد به دانشگاه مازندران راه يافتند

به گزارش خبر گزاري " مهر "، د كتر علي اكبر باقري خليلي، مدير امور آموزشي دانشگاه مازندران اعلام كرد : در سال تحصيلي 83-82 در دانشگاه مازندران 3000 دانشجوي جد يد مشغول به تحصيل مي شوند .
وي افزود : اين دانشجويان در 6 دانشكده علوم پايه (7 رشته و 519 دانشجو )، فني و مهند سي (6 رشته و 623 دانشجو ) ، علوم كشاورزي ( 8 رشته و 517 دانشجو ) ، علوم انساني و اجتماعي ( 17 رشته و 1048 ) دانشجو ) ، منابع طبيعي ( 4 رشته و 228 دانشجو ) ، هنر و معماري ( 3 رشته و 89 دانشجو ) و در د وره هاي روزانه و شبانه مشغول به تحصيل مي شوند .
شايان ذ كر است كه از مجموع 3000 دانشجوي پذ يرفته شده در دانشگاه مازندران 1700 نفر دانشجوي د ختر و 1300 نفر دانشجوي پسر هستند.
