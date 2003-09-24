تعداد آثار عروسكي در تلويزيون كم نشده اند، جذابيت لازم را از دست داده اند

امير فيضي، يكي از كارگردان هاي با سابقه عرصه كودك و عروسكي در تلويزيون ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار هنري "مهر" گفت: اكنون شبكه يك و دو سيما هر روز چند مجموعه روتين عروسكي پخش مي كنند و اين حاكي از اين مطلب است كه تعداد يا به عبارتي كميت توليد اين گونه آثار در تلويزيون با مشكل مواجه نيست، بلكه مشكل در عدم برخورداري از جذابيت لازم براي جلب مخاطب است.

وي خاطر نشان ساخت: متاسفانه توليد كنندگان اين آثار وقت و انرژي لازم را براي طراحي عروسك ها، ارايه قصه هاي مفيد و جذاب و نيز نگارش ديالوگ هاي پر تحرك صرف نمي كنند و همين مساله باعث مي شود اين آثار از عمق و جلوه لازم بي بهره شوند.كارگردان مجموعه تلويزيوني « سرزمين روياها» به شرايط كنوني آثار عروسكي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر، شيوه نامناسبي از توليد و پخش آثار عروسكي در تلويزيون ما باب شده است كه بر اساس اين الگوي نامناسب، برنامه هاي اين عرصه به صورت زنده پخش مي شود. وقتي يك برنامه عروسكي پخش زنده داشته باشد تمامي خلاقيت هاي موجود در ذات آن از بين مي رود. من به شدت مخالف اين هستم كه پخش برنامه صبح كه تعداد زيادي مخاطب دارد، زنده باشد. چون جدا از افت كيفيت، تعدد آن ذهن مخاطب را دچار نوعي ساده پسندي مي كند. در اين گونه برنامه ها، كار عروسك چيزي جز قرار گرفتن پشت يك لته و فك زدن نيست. نكته ديگر اينكه، برنامه هاي زنده منجر به افزايش تعداد شخصيت هاي عروسكي مي شود. اما شخصيتي كه در انبوه عروسكها بتواند ارتباط لازم را برقرار كند يا در ذهن و خاطر بچه ها بماند، بسيار اندك است.

وي تصريح كرد: برنامه هايي كه با تكرار جمله سريعتر بگيريم بايد به پخش برسد، توليد مي شوند و علاوه بر آن تعدد شخصيت هاي پرداخت نشده اي كه در آثار مختلف وجود دارند، ذهن مخاطب كودك را به نوعي ساده پسندي دچار و فكر او اشباع مي كند. بدتر اينكه، اگر اثري هم در اين زمينه ارايه شود كه هزينه و نيروي انساني لازم براي احراز كيفيت مطلوب در آن صرف شده باشد، چندان به چشم نخواهد آمد و حتي ممكن است كار به جايي برسد كه كودك از عروسك و آثار وابسته به آن زده شود. ديگر اينكه، همواره بايد صداي مناسبي براي عروسك انتخاب شود. زيرا نقش و اهميت صدا در جذب مخاطب خيلي بيشتر از تاثير شكل عروسك است. نكته اي كه به نظر مي رسد به كلي فراموش شده باشد. زير پا گذاشتن اين قواعد و تكرار جملاتي محدود و تكراري از سوي عروسك در نهايت به قرباني شدن عروسك به عنوان يكي از ابزارهاي خيال انگيزي آثار كودك مي انجامد .