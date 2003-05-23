هفته فرهنگي ايران در ژاپن آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در بخشي از پيام حجت الاسلام والمسلمين محمدي عراقي ، با اشاره به اينكه دو ملت بزرگ ايران و ژاپن نسبت به يكديگر از شناخت خوب و قابل توجهي برخوردار هستند ، آمده است : اطمينان دارم با تجربه اي كه از برگزاري اولين هفته فرهنگي در سال 1997 كسب شده و با تلاش و همت مديران محترم و هنرمندان ارجمند ، مجموعه اي جذاب و ديدني از فرهنگ و هنر ايراني عرضه خواهد شد كه رضايت خاطر بازديد كنندگان را فراهم خواهد ساخت .

در بخش ديگري از پيام با تأكيد بر لزوم گسترش هر چه بيشتر روابط فرهنگي دو ملت ، برگزاري هفته فرهنگي را گامي در جهت اداي اين وظيفه مهم قلمداد شده است .

در بخش پاياني پيام آمده است : اتحاد فرهنگي كشورهاي داراي فرهنگ و تمدن كهن براي حفظ و تنوع فرهنگي جهان نياز ضروري انسان امروز است ، اميدوارم هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ، زبان گويا و رساي هنر بوده و رشته دوستي دو ملت ايران و ژاپن را مستحكمتر سازد و براي انديشمندان و متفكران فرصتي فراهم شود تا درباره مهمترين چالشهاي فرهنگي جوامع در عصر حاضر به تبادل نظر بپردازند .

گفتني است هفته فرهنگي ژاپن در سه بخش نمايشگاهها و كارگاههاي هنري ، نمايشهاي هنري و همايشهاي تخصصي برگزار

مي شود .

در بخش نمايشگاه و كارگاههاي هنري هشت رشته از صنايع دستي ايران با حضور هنرمندان اين رشته ها كه به توكيودعوت شده اند به طور عملي به نمايش گذاشته شده است . نمونه هايي نيز از هنر ميناكاري ، منبت كاري ، فرش و گليم بافي از ديگر اقلام به نمايش گذاشته شده است . گروه موسيقي سنتي دلنوازي نيز در بخش اجراها و نمايشها حضوردارند . در طول اين هفته همچنين 12 فيلم ايراني به نمايش در مي آيد .

در بخش همايش ها نيز ، 11 نشست تخصصي در مورد صنعت فرش ، گردشگري و جهانگردي ، موسيقي ، باستان شناسي ، زبان فارسي و دين برگزار مي شود .

هفته فرهنگي ايران در ژاپن ، با همكاري بنياد ژاپن و اداره كل همكاريهاي فرهنگي و هنري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كشورمان تدارك د يده شد .

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