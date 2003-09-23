اشعار "بيدل" بررسي مي شود

به گزارش خبرگزار ي "مهر" به نقل از روابط عمومي حوزه هنري در ا ين جلسات كه به همت مر كز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري برگزار مي شود شخصيت و آثار شاعر بزرگ دوره « سبك هندي» در زبان فارسي بيدل دهلوي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد . حسيني در اين جلسات با خواندن ابياتي از ديوان بيدل به نكات و ظرا يف شعري اين شاعر اشاره مي كند .

اين برنامه ساعت 30/10 صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه در سالن شماره 2 حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان حافظ و سميه برگزار مي شود .

