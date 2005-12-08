احتمال حضور چارليز ترون در "كازينو رويال"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" اين هنرپيشه كه تنديس اسكار بهترين بازيگر زن را به پاس ايفاي نقش در فيلم "هيولا" از آن خود كرده است، مذاكرات را براي بازي در فيلم "كازينو رويال" آغاز كرد. در صورتي كه مديران توليد فيلم بتوانند موافقت اين بازيگر آفريقاي جنوبي را جلب كنند، او نقش مقابل دنيل كريگ را در فيلم "كازينو رويال" بازي مي كند. شنيده‌ها حاكي از اين است كه مديران توليد اين اثر دستمزد بالايي را به ترون پيشنهاد كرده اند اما هنوز موافقت نهايي وي جلب نشده است.



مارتين كمپبل، كارگردان فيلم "كازينو رويال" اعلام كرد كه همكاري با ترون براي وي بسيار مسرت بخش خواهد بود چرا كه اين هنرپيشه نخستين انتخاب وي براي بازي در واپسين فيلم جيمز باندي بوده است.