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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۶

در نشست مشترك سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كتابخانه ملي عنوان شد :

رايزنان فرهنگي بايد توجه بيشتري به شناسايي كتب خطي نشان دهند

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ديدار با رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بر ضرورت گسترش همكاري دو نهاد در جهت سازماندهي رويدادهاي فرهنگي مرتبط با كشور درخارج از ايران تاكيد كرد .

به گزارش مهر، در اين نشست كه با هدف بررسي آسيب ها و چالش هاي موجود در خصوص فعاليت هاي فرهنگي خارج از كشور و هماهنگ ساختن اقدام هاي نهادها برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمين محمدي عراقي تاكيد كرد: از اين پس رايزنهاي فرهنگي مي بايست در زمينه كتب خطي و نفيسي كه در خارج از مرزها با آن مواجه مي شوند، فعالتر عمل كرده و با دقت و توجه بيشتري به شناسايي و خريد كتاب و يا در جريان گذاشتن كتابخانه ملي بپردازند .

رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعلام كرد: بايد مراكز فرهنگي خارج از كشور را كه موجب غناي بيش از پيش كتابخانه ملي مي شوند ، شناسايي و به اين مركز اعلام كنيم.

در اين نشست علي اكبر اشعري نيزبا اشاره به اهميت بسط و گسترش  فرهنگ  ايراني  و اسلامي درخارج از مرزها، گفت : در موارد و مسائلي كه نمي توانيم پيشرفت ها و ارتباطات فرهنگي را از طرق سياسي و روشهاي ديپلماتيك پيش ببريم ،  مي توان از عامل فرهنگ و دستگاه هاي فرهنگي نظيرمركزاسناد و كتابخانه ملي درجهت پيشبرد اهداف ملي و فرهنگي خود بهره بگيريم .

اين نشست كه با حضور مديران و معاوين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي وكتابخانه ملي ايران برگزارشد . موضوع حفظ  و حراست ازميراث فرهنگي مورد تاكيد قرارگرفت و درپايان نيزمقررشد توافقنامه همكاري ميان دوسازمان منعقد شود تا براساس آن ، شناسايي نسخه هاي خطي نفيس موجود در خارج از كشورو اعزام كارشناس براي بررسي و تامين اعتبار خريد  آنها ، هرچه زودتر به مرحله اجرا در بيايد .

کد مطلب 262656

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