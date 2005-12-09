رايزنان فرهنگي بايد توجه بيشتري به شناسايي كتب خطي نشان دهند

به گزارش مهر، در اين نشست كه با هدف بررسي آسيب ها و چالش هاي موجود در خصوص فعاليت هاي فرهنگي خارج از كشور و هماهنگ ساختن اقدام هاي نهادها برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمين محمدي عراقي تاكيد كرد: از اين پس رايزنهاي فرهنگي مي بايست در زمينه كتب خطي و نفيسي كه در خارج از مرزها با آن مواجه مي شوند، فعالتر عمل كرده و با دقت و توجه بيشتري به شناسايي و خريد كتاب و يا در جريان گذاشتن كتابخانه ملي بپردازند .

رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعلام كرد: بايد مراكز فرهنگي خارج از كشور را كه موجب غناي بيش از پيش كتابخانه ملي مي شوند ، شناسايي و به اين مركز اعلام كنيم.

در اين نشست علي اكبر اشعري نيزبا اشاره به اهميت بسط و گسترش فرهنگ ايراني و اسلامي درخارج از مرزها، گفت : در موارد و مسائلي كه نمي توانيم پيشرفت ها و ارتباطات فرهنگي را از طرق سياسي و روشهاي ديپلماتيك پيش ببريم ، مي توان از عامل فرهنگ و دستگاه هاي فرهنگي نظيرمركزاسناد و كتابخانه ملي درجهت پيشبرد اهداف ملي و فرهنگي خود بهره بگيريم .

اين نشست كه با حضور مديران و معاوين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي وكتابخانه ملي ايران برگزارشد . موضوع حفظ و حراست ازميراث فرهنگي مورد تاكيد قرارگرفت و درپايان نيزمقررشد توافقنامه همكاري ميان دوسازمان منعقد شود تا براساس آن ، شناسايي نسخه هاي خطي نفيس موجود در خارج از كشورو اعزام كارشناس براي بررسي و تامين اعتبار خريد آنها ، هرچه زودتر به مرحله اجرا در بيايد .