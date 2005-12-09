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۱۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۳۲

دبير چهارمين دوره انجمن اسلامي دانشجويان پيام نور در گفتگو با "مهر" :

غلط هاي چاپي متعدد در منابع درسي دانشگاه پيام نور از كيفيت آنها كاسته است

دبير چهارمين دوره انجمن اسلامي دانشجويان پيام نور گفت: با امكانات بسيار محدود دانشگاه پيام نور مشهد و ظرفيت بالاي پذيرش دانشجو در حق دانشجويان پيام نور نسبت به ساير دانشگاه ها اجحاف مي شود.

محمد صادق زاده در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت: كتابخانه اين دانشگاه از فضاي  مناسبي براي نگهداري كتب محروم است، اين در حالي است كه دانشجويان به دليل تحصيل در سيستم آموزشي نيمه حضوري بايد از منابع و كتب بيشتري برخوردار باشند.

وي افزود: كتابخانه اين دانشگاه در بعضي رشته ها فاقد منابع به روز است و همچنين كتابخانه اين دانشگاه با پذيرش هشت هزار دانشجو از يك سيستم اينترنت براي استفاده دانشجويان محروم است.

محمد صادق زاده در ادامه بيان داشت: روزنامه ها و مجلات تخصصي كه در مورد نياز دانشجويان است نيز در كتابخانه اين دانشگاه ديده نمي شود.

وي گفت : وجود غلط هاي چاپي در كتاب و منابع درسي بالاخص رشته هاي علوم پايه و همچنين به روز نبودن اين منابع از ديگر مشكلات دانشجويان اين دانشگاه است.

دبير چهارمين دوره انجمن اسلامي دانشجويان پيام نور افزود:  تلفن گويايي كه نمرات هر ترم دانشجويان را اعلام مي كند در بعضي موارد به روز نمي شود و همان نمرات گذشته را اعلام مي كند. ضمن اينكه يك خط تلفن براي پاسخگويي به 8 هزار دانشجو، دانشجويان را با مشكل مواجه كرده است.

کد مطلب 262698

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