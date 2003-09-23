تدابير شوراي حكومت انتقالي عراق بر ضد شبكه هاي الجزيره و العربيه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سمير الصميدعي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق تصريح كرد: اين شوراي امروزنحوه اتخاذ اقدامات شديد و بازدارنده برضد شبكه هاي الجزيره والعربيه وديگر شبكه هاي عربي را اعلام خواهد كرد.

وي افزود: به دنبال پخش برنامه هاي تحريك آميز توسط شبكه هاي الجزيره و العربيه و اقدامات غير قانوني آنها ، مساله برخورد قاطعانه با اين شبكه ها ديروز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و امروز نحوه اجراي آن اعلام خواهد شد.

وي تصريح كرد:اقدامات سخت وبازدارنده بر ضد دو شبكه الجزيره والعربيه وديگرشبكه هاي عربي براي جلوگيري ازاقدامات خلاف قانون وتحريك آميز آنها اتخاذ خواهد شد.

گفتني است روز گذشته نيز يك عضو شوراي انتقالي عراق شبكه هاي الجزيره والعربيه را به پخش برنامه هاي تحريك آميز باهدف برهم زدن امنيت و ثبات عراق و اقدامات تحريك آميز براي تروراعضاي اين شورا متهم كرد.