طرح ساماندهي مداحان به مجلس ارائه شد

لاله افتخاري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: با توجه به نقش مهم و تعيين كننده اي كه مداحان در جامعه دارند طرح ساماندهي مداحي را در كميسيون تصويب كرده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه داديم .

وي در ادامه افزود: بر اساس اين طرح دولت موظف است ظرف مدت شش ماه آئين نامه اجرايي را در مورد ساماندهي عرصه مداحي ارائه دهد .

افتخاري در ادامه به نقش مداحان در ارتقاء معرفت ديني جامعه اشاره كرد و افزود: مداحان در سطح جامعه نقش آگاه سازي ديني مردم را به عهده دارند و با توجه به پيام مقام رهبري بايد به محتواي اشعار آنان توجه داشت تا از هرگونه اشاعه خرافات و ارائه شبهات پيشگيري شود .

وي به لزوم هدايت و حمايت از مداحان اشاره كرد و گفت: پشتيباني از مداحان و نظارت بر فعاليتهاي آنان براي پرورش استعدادهاي موجود در اين عرصه و ايجاد نظامي كارآمد در اين راستا به شدت احساس مي شد، به همين دليل طرح ساماندهي مداحي را بيان كرده و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرديم .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به بند سين از ماده 106 برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت : در مورد حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و ديني در اين بند توضيحاتي ارائه شده به اين ترتيب كه بر اساس اين ماده دولت موظف خواهد بود براي اعتلاي معرفت ديني و توسعه مشاركت مردمي به جهت ارتقاء معرفت ديني و همچنين پيشگيري از هرگونه اشاعه خرافات، از فعاليتهاي فرهنگي و ديني حمايت كند .

وي با اشاره به اين ماده تصريح كرد: از آنجا كه در اين حوزه از قبل قانوني مطرح شده بود، نيازي به تدوين قانوني جديد نداشتيم اما به جهت ارائه آئين نامه اجرايي در اين حوزه موضوع ساماندهي مداحي را در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح كرديم و در اين كميسيون زمان دو ماهه اي را براي دولت تعيين كرده ايم تا دولت آيين نامه اجرايي را ارائه دهد .

افتخاري تأكيد كرد: اين طرح همزمان با كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در كميسيون برنامه و بودجه هم به بررسي گذاشته شد و به پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه مدت زماني كه براي ارائه آئين نامه اجرايي طرح ساماندهي مداحي تعيين شده بود به زمان چهار ماه افزايش يافت .

وي با اظهار اميدواري در مورد بررسي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد:حمايت از عرصه مداحي كشور و تأمين خواسته هاي صنفي آنان و پشتيباني و حمايت از فعاليتهاي اين گروه و همچنين بالا بردن سطح آگاهي و ارائه منابع معتبر به مداحان، امري الزامي به نظر مي رسد .