همايش"اوقاف در شام از زمان فتوحات اسلامي تا پايان قرن بيستم" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه مهر" دكتر محمد عارف بخيت رئيس كميته تاريخ شام گفت: اين همايش به منظور شناخت مؤسسات وقفي و مدارس و بيمارستانهاي و مساجد است.

به گزارش خبرگزاري محيط، دكتر عارف بخيت اظهار داشت: اين همايش به منظور شناخت جوامع اسلامي از آثار وقفي در اين سرزمين است كه انديشمندان و متفكران در اين زمينه تحقيقات و پژوهشهايي انجام داده اند.

در همايش فوق به مسائلي از جمله خصوصيات و تغييرات و دگرگوني هاي جوامع اسلامي از زمان گذشته تا حال را بررسي مي كند.

اين همايش چهره واقعي اسلام و مسلمانان كه در جامعه اسلامي طي زمانهاي مختلف مورد توهين و تمسخر قرار گرفتند را ارائه مي دهد.

در اين همايش با رجوع به كتابهاي دست نوشته در سرزمين شام و متون وقفي كه در مورد مسائل حكومتهاي ديني و خصوصيات محيطهاي وقفي است را عرضه مي كند. اين همايش علاوه بر اماكن وقف شده مساجد، كنيسه ها و ديرها را نيز بررسي مي كند.

اين همايش همچنين وقف گروههاي مختلف مسيحيت، ارتودكس، پروتستان، ارامنه، سريان و اقباط را نيز ارائه مي دهد. حتي زمين هاي وقفي، مغازه، بازارها و حمامهاي اسلامي كه در اين دوران وجود داشت را نشان مي دهد.

در اين همايش به تحليل معماري ساختاري مدارس اسلامي و مساجد كه از طريق اوقاف بنا شده اند، به همراه توضيحي از تركيبات اين بنا و جلوه هاي درخشان اسلامي اقدام مي كند.

اين همايش به اماكني اشاره مي كند كه با حمايتهاي انگليس و فرانسه در اردن، فلسطين، لبنان و سوريه و همچنين در شام امروز وقف شده اند.