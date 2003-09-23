۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۴۱

"ريچارد گير" حمايتش را از "دالاي لاما" اعلام كرد

"ريچارد گير" هنرپيشه فيلمهاي "شيكاگو"و"روزهاي بهشت" حمايتش را از"دالاي لاما" اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"ازسايتهاي اينترنتي " ريچاردگير" دركنار" گولدي هاون"، ديگرهنرپيشه دنياي بازيگري مبلغ يك ميليون دلاررا به تبتي هايي كه درتبعيد بسرمي برند، اهدا كرد.
اين دوبازيگرازجمله طرفداران قديمي "دالاي لاما"، رهبرمردم تبت به شمارمي آيند وپس ازمشاهده اوضاع تبعيديهاي اين سرزمين كه درشمال يكي ازشهرهاي هندوستان زندگي مي كنند ، براي  ياري آنها همت گماردند.
يكي ازمقامات رسمي تبت دراين مورد گفت :" زمانيكه آنها دراكتبرگذشته به ديدن ما آمدند مراتب نگرانيشان را ازاوضاع جاده ها وبهداشت ابرازكردند.
"گير" درست پس ازبازگشت كمكهايي را براي ما ارسال كرد ووعده داد كه درآينده برميزان آنها بيافزايد. به نظرمي رسد كه اوبا اهداي اين مبلغ مي خواسته به وعده اش عمل كند."
شهرخواب آلود "مك ليوگانج" ازدهه 1960 محل سكونت 10 هزارتبعيدي تبت بوده و"دالاي لاما" نيزدراين شهربسرمي برد. 
مقامات رسمي تبت وهند ازمدتها پيش اعلام كردند كه شهرهاي مك ليوگانج ودرم سالا كه جمعيتي بالغ بر25 هزارنفردارند بايد براي مشكلات ناشي ازازدياد جمعيت وافزايش توريست ها تدبيري بيانديشند.

