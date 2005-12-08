به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر كه بر اساس كتاب سي اس لوئيس ساخته شده، داستان كودكاني را روايت ميكند كه در طول حملات هوايي آلمان در جنگ جهاني دوم از والدينشان جدا شدهاند. دولت براي اينكه امنيت آنها را تامين كند، آنها را به كشور ديگري ميفرستد و در آنجاست كه ماجراجوييهاي اين كودكان آغازميشود و در خلال سفر به كمدي افسانهاي دست مييابند كه آنها را به سرزمين اسرارآميز نارنيا رهنمون ميشود.
اين فيلم در زمره آثاري است كه اميد بسياري به موفقيت آن وجود دارد و نام اندرو آدامسون كه در گذشته انيميشن "شرك" را ارائه داده است، بر اقبال اين اثر در گيشه ميافزايد. تيلدا سوينتون، روپرت اورت، داون فرنچ و جورجي هنلي از جمله هنرپيشگاني هستند كه در "تاريخچه نارنيا: شير، جادوگر و كمد لباس" به ايفاي نقش پرداختهاند.
از ديگر فيلمهايي كه در تعطيلات پايان هفته به نمايش درميآيند ميتوان به "سيريانا" ساخته استفن گاگان اشاره كرد. اين اثر از حضور هنرپيشگاني چون جورج كلوني، مت ديمون و جفري رايت در نقش محوري سود ميجويد. اين فيلم كه بر اساس كتاب رابرت باير جلو دوربين ميرود موضوعاتي چون نفت، سياستهاي جهاني و روابط حاكم بر سازمان اطلاعات آمريكا را در محوريت دارد.
ديمون در اين اثر نقش مرد آمريكايي را بر عهده دارد كه در زمينه خريد و فروش نفت در خاور ميانه به فعاليت ميپردازد. كلوني هم در نقش مامور سيا ظاهر ميشود.
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