هرگز نيروي ژاندارم به عراق اعزام نخواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رجب طيب اردوغان درگفتگو با روزنامه البيان چاپ امارات عربي متحده گفت: نيروهاي تركيه درصورت اعزام به عراق تنها در بازسازي شبكه هاي خدمات رساني عراق مشاركت خواهند كرد.

اردوغان تاكيد كرد ، نظاميان آمريكايي با دشواريهاي واقعي درعراق مواجه هستند .

نخست وزيرتركيه اذعان كرد بي ثباتي در عراق بر كشورش نيز تاثير گذاشته است .

وي با اعلام اينكه كشورش درحال حاضرتماسها و رايزنيهايي را با عشاير و طوايف عراقي انجام مي دهد،هرگونه تماس با گروههاي كرد را تكذيب كرد.

اردوغان بر ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي عراق و جلوگيري از تجزيه اين كشور تاكيد كرد و گفت : نبايد به هيچ گروهي اجازه داده شود كه راي خود را بر ديگران تحميل كند.

وي گفت :همه عراقي ها بايد ازثروتها و منابع اين كشور برخودار شوند.

نخست وزير تركيه در بخش ديگري ازاين گفتگو بر تمايل كشورش براي ايفاي نقش ميانجي گري بين اعراب و اسراييل به منظورپايان دادن به كشتار وخونريزي واوضاع بحراني منطقه تاكيد كرد.

وي افزود: كشورش همچنان بر تداوم روابط اقتصادي و تجاري با اسراييل مصمم است .

نخست وزيرتركيه هرگونه ارتباط ميان ديداراخيرواجپايي نخست وزير هند از تركيه و ديدارآريل شارون نخست وزيراسراييل ازهند را به منظورايجاد يك پيمان استراتژيك سه جانبه تكذيب كرد.

اردوغان گفت :هنوزهيچ بحثي درمورد ايجاد مثلث تركيه ، اسراييل و هند مورد انجام نگرفته است .