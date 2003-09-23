هرگز نيروي ژاندارم به عراق اعزام نخواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رجب طيب اردوغان درگفتگو با روزنامه البيان چاپ امارات عربي متحده گفت: نيروهاي تركيه درصورت اعزام به عراق تنها در بازسازي شبكه هاي خدمات رساني عراق مشاركت خواهند كرد.
اردوغان تاكيد كرد ، نظاميان آمريكايي با دشواريهاي واقعي درعراق مواجه هستند .
نخست وزيرتركيه اذعان كرد بي ثباتي در عراق بر كشورش نيز تاثير گذاشته است .
وي با اعلام اينكه كشورش درحال حاضرتماسها و رايزنيهايي را با عشاير و طوايف عراقي انجام مي دهد،هرگونه تماس با گروههاي كرد را تكذيب كرد.
اردوغان بر ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي عراق و جلوگيري از تجزيه اين كشور تاكيد كرد و گفت : نبايد به هيچ گروهي اجازه داده شود كه راي خود را بر ديگران تحميل كند.
وي گفت :همه عراقي ها بايد ازثروتها و منابع اين كشور برخودار شوند.
نخست وزير تركيه در بخش ديگري ازاين گفتگو بر تمايل كشورش براي ايفاي نقش ميانجي گري بين اعراب و اسراييل به منظورپايان دادن به كشتار وخونريزي واوضاع بحراني منطقه تاكيد كرد.
وي افزود: كشورش همچنان بر تداوم روابط اقتصادي و تجاري با اسراييل مصمم است .
نخست وزيرتركيه هرگونه ارتباط ميان ديداراخيرواجپايي نخست وزير هند از تركيه و ديدارآريل شارون نخست وزيراسراييل ازهند را به منظورايجاد يك پيمان استراتژيك سه جانبه تكذيب كرد.
اردوغان گفت :هنوزهيچ بحثي درمورد ايجاد مثلث تركيه ، اسراييل و هند مورد انجام نگرفته است .
نخست وزير تركيه برمخالفت كشورش با اعزام نيرو به عراق براي انجام ماموريت هاي امنيتي در اين كشور تاكيد كرد.
