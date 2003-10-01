مصطفي ملكيان: بخش اعظم سنت ها ، سنت هاي ديني است

از آن جا كه هيچ يك از سخنرانان تعريف واضح و روشني از مفاهيم تجدد ، تجددگرايي، و متجددسازي ارائه نكردند، گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" گفت و گوي استاد مصطفي ملكيان را با فصلنامه "نقد و نظر" ، در اين زمينه شايسته توجه مي داند.



ازهر يك از سه واژه تجدد (modernity )، متجدد سازي ،(modernization )، و تجددگرايي (modernism ) چه اراده مى‏كنيد و ميان آنها چه تفاوتهاى مفهومى‏اى مى‏بينيد؟ من، مانند بسيارى كسان ديگر، از تجدد مجموعه اوصاف و خصائصى را مراد مى‏كنم كه در تمدن جديدى كه در طى چند قرن اخير در اروپا و امريكاى شمالى به ظهور پيوست، كمابيش، حضور دارند. اين اوصاف و خصائص عبارتند از: (1) شيوه ‏اى نو و كارآمد براى مطالعه و تحقيق در باب عالم طبيعت، (2) فن آوري هاى ماشينى نو، (3) شيوه‏ هاى نو در توليد صنعتى، (4) بالا رفتن سطح زندگى مادى (كه نتيجه سه وصف و خصيصه اول است)، (5) سرمايه‏دارى و بازار آزاد، (6) مردمسالارى ليبرال، (7) فرهنگ عمدة دنيوى و اين جهانى، (8) فردگرايى و حرمت ‏به فرد و تفرد، (9) عقلگرايى و تحقيق و برنامه‏ريزى عقلانى، و (10) انسانگرايى. درست است كه، در طول تاريخ، بسيارى از تمدنها و جوامع بازارهاى نسبتا آزاد داشته‏اند، به فرد و تفرد حرمت نهاده‏اند، به تحقيقات و برنامه ‏ريزى ‏هاى عقلانى اشتغال ورزيده‏اند، لااقل بخشى از زندگى اجتماعي‏شان را بيشتر غيردينى تلقى كرده‏اند، و... ولى، مى‏توان گفت كه مجموع ده وصف و خصيصه مذكور براى نخستين بار، در طى تاريخ بشرى، در چند قرن اخير در يك تمدن و در چند جامعه جمع شدند و در كنار هم نشستند. و على‏الخصوص، با ضرس قاطع، مى‏توان گفت كه چهار خصيصه نخست، يعنى علم تجربى، فناورى، صنعت، و سطح بالاى زندگى مادى، به نحوى بي سابقه و منحصر به فرد در تمدن جديد اروپا و امريكاى شمالى پديدار شدند. مرادم از متجددسازي فعاليتى آگاهانه و خودخواسته است در اين جهت كه جوامعى كه داراى اوصاف و خصائص فوق‏الذكر نيستند، كمابيش، واجد آنها شوند. به عبارت ديگر، متجددسازى سعى در جهت تشبه به جوامع موجود در اروپا و امريكاى شمالى است. بدين معنا، اگر جامعه‏اى متجدد شود فرآيند متجددسازى در آن جامعه قرين توفيق شده و، طبعا، به پايان رسيده است. پديد آمدن جامعه‏اى متجدد، به هر دو معناى واژه غايت، غايت فرآيند متجددسازى است، يعنى هم آرمان متجددسازى است و هم فرجام آن. و اما از تجددگرايي فرهنگ يا، به تعبيرى ديگر، فلسفه تمدن جديد غرب ( يعنى همان اروپا و امريكاى شمالى) را اراده مى‏كنم. تجددگرايى فرهنگ تمدن متجدد غرب است، يعنى وجه عقيدتى و احساسى و عاطفى آن، يا، به عبارت ديگر، جنبه نگرشى و گرايشى آن. به اين مؤلفه‏ها فقط اشاره مى‏كنم : (1) مشاهده‏ گرا، آزمايش گرا، و تجربه‏ گرا، (2) قائل به عقل جزئى، استدلال گر، و ابزارى، (3) كمابيش مادى، (4) انسان گرا، (5) فردگرا، (6) برابرى طلب، (7) آزادانديش و تعبد ستيز، (8) عاطفه‏گرا، (9) قائل به پيشرفت‏بشر، و (10) سنت‏ گريز است. آناندا كومارا سوامي از هريك از دو لفظ سنت (tradition) و سنت ‏گرايي (traditionalism) چه مراد مى‏كنيد و ميان آنها چه تفاوتهاى مفهومى‏اى مى‏بينيد؟ مراد من از لفظ سنت مجموعه‏اى از افكار، احساسات، و افعال موروثى و جاافتاده است كه از سوى كسانى قانع‏كننده و حتى فوق سؤال و چون و چراناپذير تلقى شود و از راه تاسى به اسوه گذشتگان از نسلى به نسلى انتقال مى‏يابد. و مرادم از سنت‏گرايي آموزه ‏ها و اصول كسانى است كه از قبول و تبعيت ‏سنت دفاع مى‏كنند و سنت را قابل اعتمادتر از افكار، احساسات، و افعالى مى‏دانند كه بر اثر تجربه و تفكر شخصى حاصل آمده‏اند.

هريك از چهار مفهوم متجدد(modern) ، سنتى (traditional) ، تجدد گرا ( modernist) و سنت‏ گرا(traditionalist) ، وصف فرد است ‏يا جامعه يا دوره تاريخى يا ... ؟