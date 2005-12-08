مردم عراق به ياري گرفتن از مراجع ديني در انتخابات آينده فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جواد المالكي در مصاحبه اختصاصي با شبكه خبري العالم گفت : اگر راي دهندگان عراقي نمي توانند به تنهايي از ميان گزينه هاي مطرح شده در انتخابات گزينه هاي خود را انتخاب كنند مي توانند از اين نهادها و شخصيتها كمك بگيرند.

المالكي افزود : با شعارهاي فريبنده نمي توان نظر راي دهنده عراقي را جلب كرد زيرا راي دهنده عراقي فرهنگ انتخابات را دارد و احساس آزادي مي كند از اين رو بيشتر به دنبال واقعيت است نه پلاكاردها و شعارها.

المالكي از عراقي ها خواست تحقيق كنند وبه فهرستي راي دهند كه به صداقت آن پي برده باشند و شعارهاي آن نزديك به واقعيت باشد.

اين عضو مجمع ملي عراق افزود: جناح هايي وجود دارد كه ممكن است وابسته به رژيم سابق نبودند و تا بحال خاموش بودند اما اكنون در حال بحران آفريني هستند و امكان ندارد مردم عراق به اين گونه جناحها بدون توجه به تاريخ بنگرند زيرا تاريخ بخش مهمي از حال و آينده است و مردم عراق بايد فهرست ها و تاريخ را همزمان بررسي كنند .

المالكي در ادامه اظهار داشت : كساني هستند كه در گذشته و حال ثابت كرده اند كه صداقت آنها ممكن است باعث موفقيت عراقيها و ثبات كشور شود و از بازگشت ديكتاتوري و حزب بعث و بعث جديد به اين كشور جلوگيري كند.

وي همچنين از همه خواست در تكميل قانون اساسي و تدوين قوانيني كه به نفع مردم عراق باشد مشاركت كنند.

اين مسئول عراقي در ادامه اين مصاحبه خاطرنشان كرد: برخي از فهرستهاي گروهي و غير گروهي وعده هاي بسيار بزرگي به مردم عراق مي دهند و درواقع آنها اگر عضو فراكسيون بزرگي نباشند تا بتوانند به وعده خود عمل كنند، نمي توانند اين وعده ها را از طريق مجمع ملي عملي كنند.

المالكي درباره اينكه فهرست يكپارچه عراق در صورت پيروزي در انتخابات آينده چه كاري انجام خواهد داد؟ گفت: همانطور كه در شعارهاي خود گفته ايم بازسازي، امنيت، وحدت، شكوفايي و پيشرفت، حاكميت و پايان دادن به اشغال از جمله كارهايي است كه پس از پيروزي در انتخابات براي مردم عراق انجام خواهيم داد و همه اينها از اهداف اصلي ما به شمار مي روند كه براي تحقق اين اهداف تلاش مي كنيم.

وي اظهار داشت: ما مي خواهيم امنيت عراقي ها را تامين كنيم و در اين باره طرحهايي را در رابطه با پاكسازي و فعال سازي دستگاههاي امنيتي آغاز كرده و توانسته ايم به پرونده هاي فساد مالي نيز نفوذ كنيم .

جواد المالكي در خاتمه گفت : با وجود اينكه ما خواهان دولت فدرالي در عراق و دادن اختيارات به استان ها و مناطق هستيم درعين حال بر وحدت عراق و تلاش براي تحقق آن تاكيد مي كنيم.