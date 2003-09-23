رايس انتقال زود هنگام قدرت به ملت عراق را غير عملي دانست

كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا ، انتقال زود هنگام قدرت به ملت عراق را غير عملي دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره ، كاندواليزا رايس مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا امروز همچنين اعلام كرد: پيشنهاد فرانسه در مورد انتقال قدرت به مردم عراق با واقعيت منطبق نيست.

فرانسه پيش ازاين پيشنهاد انتقال قدرت درعراق را در مدت 6 الي 9 ماه آينده به مردم عراق داده بود.

رايس افزود: نمي توان در زودهنگام قدرت را به افراد غير منتخب در عراق سپرد و مي بايست پس از تدوين قانون اساسي، انتقال قدرت صورت گيرد.