مهم عطر و بوي ايراني آثار حاتمي است

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، شب گذشته مراسم بزرگداشت نهمين سالگرد درگذشت "علي حاتمي" نويسنده و كارگردان فيلم‌ها و مجموعه‌هاي تلويزيوني چون "هزاردستان"، "مادر"، "دلشدگان"، "حاجي واشنگتن"، "جهان پهلوان تختي" و ... در سينما فرهنگ تهران برگزار شد.

اين مراسم كه قرار بود ساعت 17 آغاز شود با يك ساعت تاخير شروع شد. جمشيد گرگين كه اجراي اين برنامه را به عهده داشت، در ابتدا با عرض تسليت به مناسبت درگذشت جمعي از خبرنگاران و دست اندركاران رسانه اي و همكاران صدا و سيما و همچنين درگذشت هنرمند قديمي راديو و تلويزيون منوچهر نوذري، براي بازماندگان ايشان طلب صبر كرد.

مجري مراسم به ايراد بيوگرافي حاتمي پرداخت و سپس كليپي از حادثه دلخراش سقوط هواپيماي C-130 و در پي آن كليپي از فيلم هاي حاتمي همراه با موسيقي فيلم "دلشدگان" به نمايش درآمد. همچنين كليپي از صحنه هاي تشييع جنازه مرحوم حاتمي نمايش داده شد و سپس علي نصيريان بازيگر فيلم ها و سريال‌هاي تلويزيوني چون "هزار دستان" و "كمال الملك" روي صحنه آمد.

وي در ابتداي سخنانش گفت: "علي حاتمي از تئاتر به سينما آمد، اما هرگز از هويت ايراني اش جدا نشد. بسياري از افراد هستند كه در مقاطع مختلف فيلم مي‌سازند، اما تنها بعضي از افراد هستند كه خاص مي‌شوند و حاتمي از اين دست افراد بود. در كار هنر حاتمي از آن دسته اي است كه جايگزيني براي آن نيست، همانطور كه براي بيژن مفيد هم جايگزيني وجود ندارد. حاتمي نشان داد اگر ما صاحب بينش باشيم و فرهنگ خودمان را بشناسيم، بي‌شك مي توانيم كار خوب بسازيم."

نصيريان خاطرنشان كرد: "حاتمي كاري كرد در هنر كه هم به مذاق خاص خوش آمد و هم براي عوام لذت بخش بود. متاسفانه در حال حاضر ما با وجود ابزار ارتباط جمعي و اينترنت و ... از خودمان دور افتاده ايم. سطحي‌نگر شده ايم، از پشتوانه‌هايمان چيزي برايمان نمانده است. اما حاتمي در كارش وسواس داشت، حتما بايد چيزي را مي ساخت كه در تصورش بود. آنچه مهم بود عطر و بوي ايراني آثار حاتمي بود."

پس از حرف هاي نصيريان كليپي از فيلم "حاجي واشنگتن" با بازي عزت الله انتطامي پخش شد. سپس صحبت‌هاي انتظامي درباره شخصيت علي حاتمي در ادامه فيلم نمايش داده شد و بعد از آن كليپي از فيلم "مادر" و همچنين يكي از گفتگوهاي تلويزيوني مرحوم حاتمي به نمايش درآمد.

در ادامه اين مراسم، از سوي موزه سينما اعلام شد كه سالنامه سال 85 به ياد و نام علي حاتمي اختصاص خواهد داشت.

دكتر اميد روحاني، منتقد و همچنين پزشك حاتمي كه تا آخرين دقايق در كنار او بود، روي صحنه آمد و به بيان خاطرات و همچنين ويژگي‌هاي شخصيتي وي پرداخت. او گفت: "اگر ما در ايران چيزي به نام مديريت فكر داريم، بايد موسس آن را علي حاتمي دانست. حاتمي كسي بود كه پروژه هاي عظيمي چون "جاده ابريشم" را ساخت و اين نشان دهنده فكر بزرگ او بود. در زمان حيات او بسياري از منتقدان به او ايراد مي گرفتند كه چرا به قصه بي توجه است و به جزئيات مي پردازد و او را با الگوهاي متعارف غرب مقايسه مي كردند، در حالي كه او مي خواست قصه ايراني را به سبك ايراني روايت كند."

وي افزود: "رسيدن به جان هنر ايراني، آن چيزي بود كه علي حاتمي به دنبال آن مي گشت. او ابزار سينما را - آن چيزي را كه به ايراني تعلق نداشت - ايرانيزه كرد، حاتمي را بايد مخترع فرم سينماي ايراني دانست. تمام اهميت حاتمي در تلاش براي رسيدن به اين سينماي ايراني است."

پس از او اكبر عبدي بازيگر آثاري چون "مادر" و "دلشدگان" به صحنه آمد. او در ابتدا با تسليت به مناسبت از دست دادن جمعي از خبرنگاران رسانه ها و همچنين اعتراض به مسئوليني كه مسبب به وجود آمدن چنين فاجعه اي بودند از آشنايي با علي حاتمي به عنوان يكي از شانس‌هاي بزرگ زندگي كاري‌اش ياد كرد.

مهدي دادگو تهيه‌كننده فيلم "دلشدگان" نيز پشت تريبون قرار گرفت و به ايراد سخناني در مورد شخصيت اين كارگردان ايراني پرداخت. وي گفت: "او هم اهل دل، هم اهل ايمان و هم اهل فرهنگ بود، همچنين بايد بگويم كه او به فارسي بودن يك چيز اهميت بسياري مي داد. پارسي و سينما را خوب مي دانست."

پس از صحبت هاي اين تهيه كننده، صحبت هايي از مسعود كيميايي نويسنده و كارگردان سينماي ايران پخش شد. وي در مورد حاتمي خاطر نشان كرد: "نگاه تازه به سينماي ايران با حاتمي آغاز شد، او با جهان واژگاني خودش زندگي مي كرد و به مكان خوبي در سينماي ايران هم نائل شد. او دنياي واژگانش كه همان زبان كوچه و بازار بود را وارد دنياي سينما و تصوير كرد. شروع كننده اين حركت و رقيب خودش تنها خودش بود. جرات نزديك شدن به سينماي او كار بسيار سخت و ناممكني است. او بي همتا بود."

همچنين فرهاد فخرالديني آهنگساز و رهبر اركستر موسيقي ملي ايران نيز به بيان خاطراتش از ساخت موسيقي فيلم "كمال الملك" و "هزاردستان" و اهميت ويژه اي كه حاتمي به ساخت موسيقي فيلم مي داد، پرداخت.

در ادامه اين مراسم عبدالله اسكندري چهره پرداز و مجيد ميرفخرايي طراح صحنه به روي سن آمدند و ميرفخرايي ضمن درخواست از مسئولين سينمايي براي نفروختن شهرك سينمايي به باشگاه سايپا، خواستار تغيير نام اين شهرك به نام علي حاتمي شد كه حاضرين در سالن نيز با تشويق وي موافقت خود را اعلام كردند.

در پايان اين مراسم جعفري جلوه نيز روي صحنه آمد، وي از علي حاتمي به عنوان راوي سينماي شرقي ياد كرد.

برگزاري اين مراسم را معاونت سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، خانه سينما، موزه سينما، بنياد سينمايي فارابي و موسسه رسانه هاي تصويري به عهده داشتند.

در اين مراسم افرادي چون خانواده مرحوم حاتمي شامل ليلا حاتمي، علي مصفا، زري خوشكار و ...، عليرضا رضاداد، جعفري جلوه، علي نصيريان، امين تارخ، اكبر زنجانپور، جمشيد گرگين، همايون ارشادي، عبدالله اسكندري، محمد سرير و ... جمعي از سينماگران و علاقمندان به علي حاتمي حضور داشتند.