تنها راه ايستادگي سوريه در مقابل تهديدهاي آمريكا ، توجه به مردم است

به گزارش خبرگزاري مهر، رياض الترك مخالف برجسته حكومت سوريه ازمقامات اين كشور خواست از سرنوشت رژيم بعث صدام و اوضاع كنوني عراق درس عبرت بگيرند و با روي آوردن به سوي مردم توانايي مقابله با تهديدهاي آمريكا را به دست آورند.

رياض الترك در گفتگو با شبكه الجزيره گفت : تنها راه براي ايستادگي درمقابل آمريكا ، روي آوردن رژيم سوريه به ملت و دادن آزادي به مردم است.

وي افزود: اين ملت است كه مقاومت مي كند و درس عراق بزرگترين درس براي ماست ، زيرا رژيم عراق نتوانست مردم را به شركت در جنگ با آمريكا بكشاند زيرا از مردم خود فاصله گرفته بود.

وي تاكيد كرد ، تهديدهاي آمريكا بر ضد سوريه و قانون مجازات اين كشور نتيجه سياست هاي جديد آمريكا در منطقه است .

الترك تصريح كرد: اين تهديدها نتيجه سياست ملي وطني دولت سوريه در مساله فلسطين يا موضعگيري آن در همبستگي با مردم عراق بعد از جنگ نيست .

وي گفت : بدون شك ميان دوران بشار و حافظ اسد در ظاهر تفاوت وجود دارد اما هر دو تداوم نظام استبدادي است .

رياض الترك افزود: سوريه به دليل بحرانهاي خود و مشكلات مختلف نمي تواند به شيوه هاي سركوبگرانه قديمي ادامه دهد.

اين معارض كمونيست 72 ساله سوري در سال 2001 بازداشت و به دو سال و نيم زندان محكوم شد اما پيش از پايان دوران محكوميت خود آزاد شد.

وي بين سالهاي 1981 تا 1998 ميلادي در دوران رياست حافظ اسد رييس جمهور فقيد سوريه بدون محاكمه زنداني شده بود.