رئيس جمهور يمن: كشورهاي اسلامي بايد با افراط و تفريط و همچنين خشونت برخورد جديتري كنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از مكه مكرمه ، علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن با تشكر از عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودي و مردم عربستان گفت: در اين اجلاس به مسائل مهم كشورهاي اسلامي از جمله مسئله كشورهاي عراق، فلسطين، افغانستان و سومالي توجه زيادي مي شود.

رئيس جمهور يمن اظهار كرد: اين اجلاس به بررسي مشكلاتي مي پردازد كه جهان اسلام با آن مواجه است و راهكارهايي به منظور مقابله با اين درگيريها را ارائه مي دهد.

عبدالله صالح تصريح كرد: اجلاس فوق با مشاركت و همكاري سران كشورهاي اسلامي در شرايط سخت و دشوار برگزار شده است و مبارزه با تهديداتي كه جهان اسلام با آن مواجه است، از برنامه هاي اصلي اين اجلاس به شمار مي رود.

وي بيان كرد: از آنجايي كه دين اسلام بر اساس عدالت، حق، ميانه روي و تسامح پايه گذاري شده است، كشورهاي غيرمسلمان و دشمنان اسلام درصددند تا از اسلام چهره اي غيرواقعي بسازند و از اين دين حنيف به عنوان دين رعب و وحشت و تروريست ياد كنند، در حالي كه همگان مي دانند اين دين بري از اين مسائل است.

صالح با اشاره به دو آفت تندروي و ترور دين اسلام و حكومتهاي اسلامي تأكيد كرد: ايستادگي مقابل اين آفتها وظيفه تاريخي همه مسلمانان بوده است. اين مقاومت البته از گذشته وجود داشته و تا امروز هم شاهد آن هستيم .

وي با اشاره به راهكار ايستادگي مقابل اين آفت افزود: خروج از اين وضعيت بحراني كه گريبانگير كشورهاي اسلامي شده مستلزم وحدت و اتحاد مسلمانان با يكديگر است كه در چارچوب مباني اسلام و اصول اين دين حنيف ايجاد جامعه اي ديني نقشي اساسي به عهده دارد.

وي گفت: ساخت جوامع ديني بر اساس بهره گيري از ديدگاههاي كشورهاي اسلامي و بالابردن سطح سياسي، اقتصادي، ديني و علمي مسلمانان به منظور خدمت به جهان اسلام و دفاع از مسائل مسلمانان و اجراي به موقع راه كارهاي پيشنهادي از مسائل مهم به شمار مي روند.

صالح اعلام كرد: در اين اجلاس از تغييرات مهم و اساسي در روند پيشرفت كشورهاي اسلامي و اهداف مهم آنها در مقابله با تهديدات كنوني آگاه مي شويم.