استمهال وام 7 كارخانه و اختصاص وام به 3 توليد كننده بحران زده

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزراي وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، جهاد كشاورزي، رفاه و تامين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ماموررسيدگي به مشكلات توليدي كشور هستند.

براساس مصوبه هيات وزيران، وزراي اين كميسيون به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مبلغ هشت ميليارد ريال وام از محل قانون بودجه سال 84 كل كشور با تضمين دولت به شركت قند ياسوج را تصويب كرد.

اين مصوبه مي افزايد: اين مبلع با نظارت كارگروهي متشكل از نماينده استاندار، مديركل كار و امور اجتماعي و رييس سازمان صنايع و معادن استان كهگيلويه و بوير احمد صرف راه اندازي كارخانه و پرداخت حقوق معوقه كارگران شود و استفاده از اعتبار ياد شده براي بازخريدي كارگران ممنوع است.

همچنين مبلغ 20 ميليارد ريال وام از محل قانون بودجه سال 84 كل كشور، با تضمين دولت به شركت مه نخ پرداخت شود تا تحت نظارت كارگروهي متشكل از نماينده استاندار، مديركل كار و امور اجتماعي و رييس سازمان صنايع و معادن استان قزوين صرف پرداخت دستمزد معوقه كارگران و تداوم توليد شود.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال وام از محل قانون بودجه سال 84 كل كشور، با تضمين دولت به شركت فرآورده هاي گوشتي سوسيران به تصويب نهايي رسيد.