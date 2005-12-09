طرح " گلبانگ" بزودي در سراسر كشور اجرا مي شود

محمد رضا پورمعين مسئول ستاد اقامه نماز سازمان فرهنگي و هنري شهرداري در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" تصريح كرد: طرح گلبانگ يكي از برنامه هاي اين ستاد است كه به پخش اذان در سراسر كشور اختصاص دارد و از اين رو در تلاش هستيم با همكاري دستگاههاي فرهنگي اين برنامه را بزودي اجرا كنيم .

وي در ادامه در مورد طرح گلبانگ افزود: اين طرح به جهت تقويت، حمايت و شناسايي مؤذنهاي شهر تهران برنامه اي را براي اجرا ترتيب داده است .

مسئول ستاد اقامه نماز سازمان فرهنگي و هنري شهرداري در ادامه به طرح توليد نرم افزار "ترنم حيات" اشاره و تصريح كرد: اين نرم افزار به بررسي تحليلي و كاربردي پيامهاي مقام معظم رهبري به اجلاس نماز خواهد پرداخت .

وي در ادامه گفت: نرم افزار "ترنم حيات" موضوعات ديگري از قبيل ارائه اذانهاي منتخب ، جايگاه اذان در سرزمينهاي اسلامي ، تأثيرات طنين الله اكبر در هر لحظه بر زمين و همچنين بررسي وابستگي جاي جاي كره زمين به الله اكبر را در نظر خواهد داشت .

پورمعين به نمايشگاه فرهنگي و تخصصي "تا آسمان" اشاره كرد و اين برنامه را از ديگر برنامه هاي ستاد اقامه نماز سازمان فرهنگي و هنري شهرداري اعلام كرد .

وي در ادامه تصريح كرد: جشنواره فرهنگي "مصلا و مصلي" هم از برنامه هاي اين ستاد در آينده خواهد بود كه طي اين برنامه بخشهاي فرهنگي و هنري در سطح حرفه اي حضور خواهند يافت .